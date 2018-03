Päivi Nerg: Komissiolta on saatu epävirallisesti neuvoja EU-notifioinnista

Projektijohtajan mukaan komissio on viestittänyt, että Suomen sote-järjestelmä voidaan arvioida vasta vuonna 2022.

Hallitus antoi uuden esityksen valinnanvapauslaiksi tänään eduskunnalle. Lakia ei ole lähetetty EU-komissiolle notifioitavaksi.

Maakunta- ja sote-uudistuksen projektijohtaja Päivi Nerg kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, että perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) oli laittanut notifioinnista virallisen pyynnön EU-komissioon viime syksynä, mutta häntä ei ollut otettu vastaan.

Nerg kertoi, että myös työ- ja elinkeinoministeriön osastopäällikkö Pekka Timonen ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki ovat käyneet epävirallisia neuvotteluja komission virkamiesten kanssa Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä.

– Komission epäviralliset neuvot ovat olleet koko ajan, että teidän järjestelmä on solidaarisuusperusteinen, ei ole tarvetta lähteä notifioimaan, Nerg kertoi.

Sen jälkeen Euroopan unioninin yleinen tuomioistuin antoi helmikuun alussa ratkaisun, jonka mukaan Slovakian terveydenhuoltojärjestelmä on solidaarinen, mutta kyse onkin taloudellisesta toiminnasta, jolloin valtiontuet eivät ole sallittuja.

EU-komissiolla, jonka kanta hävisi, on vielä 1,5 kuukautta aikaa valittaa oikeuden ratkaisusta. Lainvoimainen päätös saataisiin siinä tapauksessa vasta noin kahden vuoden kuluttua.

– Tämä Slovakian tapaus selittää, miksi ministeri Saarikkoa ei otettu vastaan. Se on meidän ymmärrys. Komissio on stand still -tilanteessa (pysähtyneenä) tällä hetkellä, Nerg arvioi.

Nergin mukaan Suomen sote-järjestelmä on valmis vasta vuonna 2022, jolloin se voidaan katsoa läpi.

– Tämä on ollut myöskin selvä viesti komission epävirallisissa neuvotteluissa.

Nergin mukaan korkein hallinto-oikeuskin on lausunnossaan edellyttänyt oikeusvarmuuden vuoksi komissiolta vastausta, mutta sitä ei Nergin mukaan voida saada nyt.

