Päivi Lipponen IL:lle: Kanslian aamiaisväite on pötyä, täyttä valhetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen pääministerin puolison mukaan hän kävi kaupassa itse omalla rahalla.

Ex-pääministeri Paavo Lipposen (sd.) puoliso ja SDP:n ex-kansanedustaja Päivi Lipponen jatkaa Iltalehdessä valtioneuvoston kanslian antaman tiedon kumoamista. Verkkouutiset kertoi Päivi Lipposen asiaa koskeneesta Facebook-päivityksestä torstaina aamulla.

Kyse on pääministeri Sanna Marinin (sd.) aamiaiskohusta. Hän on perheineen saanut Kesärantaan 300 euron kuukausittaisen aamiaisedun, jota koskevat päätökset ja kuitit valtioneuvoston kanslia on salannut. Kanslia oli todennut, että Lipposen perhe olisi Marinin tapaan saanut valtion varoista maksettuja ruokatarvikkeita.

– Tämä on ihan pötyä, täyttä valhetta tämä uutinen, jonka he ovat nyt antaneet julkisuuteen. Minä en voi ymmärtää, että VNK tällaisena instituutiona lähtee tämän tyyppisiä asioita julkistamaan. Toivon, että se selvitetään myös siellä, ettei jatkossa tämän tyyppistä uutisointia heidän puoleltaan anneta toimittajille, Päivi Lipponen sanoo IL:lle.

– Tämä ei ole nyt pikkujuttu, koska meitä oli viisi henkeä ja me asuttiin siellä neljä vuotta. Eli tämä on mielestäni VNK:lta todella iso syytös lähteä niin kuin ravistelemaan hihasta tällaisia tietoja, hän sanoo.

Päivi Lipposen mukaan perhe maksoi vuokraa asunnostaan Kesärannan yläkerrassa.

– Se ei ollut ilmaisessa käytössä. Meillä ei ollut mitään palveluja siihen liittyen eli ei ollut siivouspalvelua, ei ollut pyykinpesupalvelua, ei ollut ruuanhakupalvelua ei ollut kokkauspalvelua, ei minkäänlaista aamiaispalvelua.

– Tosiaankin olen järkyttynyt, että VNK tällaisena instituutiona lähtee tällaisia pötypuheita levittelemään julkisuuteen ilman, että tarkistavat asianosaisilta, mikä on totta ja mikä on heidän omassa mielessään kuviteltua.

– Minä kävin kaupassa. Opettajan palkasta jäi 1900 euroa käteen silloin ja ruokakauppana toimi Topeliuksenkadun Sesto ja Mannerheimintien Alepa. Sinne mentiin kahden lapsen kanssa kaksosrattailla ja kärrättiin ruokaostokset kotiin, Päivi Lipponen kertoo.

Hän korostaa, että perheen elantomenoja ei maksettu valtion varoista. Hänen mukaansa ”pääministerillä voi tietenkin olla erilaisia siihen tehtävään kuuluvia etuja, mutta ei perheellä ollut mitään”.

Valtioneuvoston kansliasta todetaan, että asiaa tarkistetaan parhaillaan.

– Tarkistamme taloushistoriatiedot ja haastattelemme aikalaisia. Jos tässä on syntynyt väärinkäsitys, se on ilman muuta anteeksipyynnön paikka, kanslian tila- ja virastopalveluyksikön päällikkö Heikki Hovi sanoo Iltalehdelle.