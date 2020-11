Päiväkotilapsia ja henkilökuntaa karanteeniin Joensuussa

Joensuun Pilke-päiväkodin lapsiryhmä ja henkilökuntaa karanteeniin korona-altistumisen takia.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän mukaan Joensuun Marjalassa sijaitsevan Pilke-päiväkodin lapsiryhmä ja henkilökuntaa on asetettu kymmeneksi vuorokaudeksi kotikaranteeniin päiväkodissa havaitun koronavirustartunnan takia.

Tartunta varmistui lauantaina. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä eli Siun sote ei yksilönsuojaan vedoten kerro tarkempia tietoja lapsiryhmästä tai henkilöstä, jolla tartunta on todettu.

Karanteeniin on asetettu kaikkiaan 15 lasta ja neljä päiväkodin henkilökuntaan kuuluvaa aikuista. Siun sote on tavoittanut lauantai-illan aikana karanteeniin asetettujen lasten huoltajat ja henkilökunnan.

Päiväkodin muiden lasten tai työntekijöiden mahdollinen altistuminen koronavirukselle on ollut tämän hetkisen tiedon mukaan lyhytkestoinen, eikä näitä henkilöitä ole tarpeen määrätä karanteeniin. Muiden ryhmien toiminta voi jatkua normaalisti.

Lauantaina viisi uutta koronatartuntaa

Siun soten alueella on todettu lauantain aikana kaikkiaan viisi uutta koronavirustartuntaa. Osa tartunnoista on saatu ulkomaan matkoilta. Päiväkodissa todetun koronavirustartunnan lisäksi uusia tartuntoja on todettuja neljä. Kaikkien todettujen tapausten tartuntalähde on selvillä.

Siun sotessa selvitetään parhaillaan tartunnoille altistuneita henkilöitä. Jäljitystyön edetessä altistuneet ja puhelimitse tavoitetut henkilöt asetetaan kotikaranteeniin. Tähän mennessä lauantaina todettujen tartuntojen vuoksi vajaat kymmenen henkilöä on asetettu karanteeniin.

Siun sote muistuttaa koronatestauksen tärkeydestä. Koronatartuntoihin on tärkeää päästä käsiksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin jatkotartuntoja voidaan estää. Koronatestiin tulee hakeutua, vaikka oireet olisivat lieviäkin.

Pelkästään oireiden perusteella ei voi päätellä, onko hengitystietulehduksen aiheuttaja koronavirus vai jokin muu virus.

Karanteenin tarkoituksena on hillitä tartuntatautien leviämistä. Karanteeniin määrättyjen täytyy pysytellä kotona, eikä sen aikana saa olla kontaktissa kodin ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Karanteeniin asetetun henkilön perheenjäsenet eivät ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa koronavirukseen sairastuneen henkilön kanssa.