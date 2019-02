”Päiväkotien henkilömitoituksen alituksiin puututtava”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan valvonnan on tartuttava tapauksiin, joissa henkilöstömitoituksen alitus on jatkuvaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala sanoo olevansa tyytyväinen hallituksen lisätalousarvioesitykseen.

− Hoivapalveluissa ilmenneet väärinkäytökset ja laiminlyönnit ovat kautta linjan tuomittavia ja niihin on pystyttävä puuttumaan. Esimerkiksi kasvukeskuksissa paine vanhuspalveluiden ja varhaiskasvatuspaikkojen lisäämiselle on ollut kovaa, joten on hyvä, että hallitus nyt varmistaa lisäresursoinnin kautta, että valvonta pysyy kasvaneen palvelutarjonnan perässä, Sari Multala sanoo tiedotteessaan.

Vanhusten ja vammaisten palvelujen ohjauksen ja valvonnan vahvistamiseen ollaan lisätalousarvioesityksessä suuntaamassa 720 000 euroa ja eduskunnan oikeusasiamiehen suorittamaan vanhusten oikeuksien valvontaan 350 000 euroa. Varhaiskasvatuksen valvontaresursseja vahvistettaisiin yhteensä 350 000 euron määrärahalisäyksellä.

− Päiväkodeissa pienten lasten vanhempien on voitava luottaa siihen, että heidän lapsensa saavat parasta ja laadukkainta mahdollista varhaiskasvatusta. Uuteen varhaiskasvatuslakiin kirjatut vaatimukset palveluiden laadusta ovat varsin selkeät, ja lakia tulee kaikkien toimijoiden noudattaa, Multala sanoo.

Hänen mukaansa päiväkodin vastuulla on taata, että laissa säädettyä henkilöstömitoitusta noudatetaan. Valvonnasta päävastuussa ovat kunnat ja aluehallintovirastot ja viimekädessä Valvira. Kunnilla ja aluehallintovirastoilla on tarvittaessa mahdollisuus määrätä uhkasakon nojalla puutteet korjattavaksi tai keskeyttää laiminlyönteihin syyllistyneen päiväkodin toiminta kokonaan.

− Henkilöstömitoituksen jatkuva alittaminen päivähoidossa ei ole uuden varhaiskasvatuslain mukaan missään nimessä sallittua. Sivistysvaliokunta on lain valmistelun yhteydessä linjannut hallituksen esityksen tulkintaa siten, että henkilöstömitoituksesta poikkeaminen ei voi olla jatkuvaa eikä päivittäistä, vaan sen tulee olla luonteeltaan lyhytaikaista ja satunnaista. Jos käytäntö toimintayksikössä on muu kuin tämä, niin siihen tulee valvonnassa puuttua.

Multala painottaa myös kuntien ja yksityisten toimijoiden ohjausta ja neuvontaa varhaiskasvatuksen laadun varmistamiseksi.

− Valvontaa vahvistamalla voidaan lisätä ihmisten luottamusta siihen, että palvelut toteutuvat asianmukaisesti, mutta lisäämällä valvovan viranomaisen resursseja voidaan myös tehostaa toimijoiden neuvontaa ja ohjausta ja siten ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntymistä, Multala sanoo.