Päiväkoti tiesi tartunnasta, vanhemmille kerrottiin myöhemmin

Valtuutetun mukaan päiväkodin pitäisi tiedottaa tartunnoista välittömästi.

Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen Matti Parpalan (kok.) mukaan Helsingissä on tapauksia, joissa päiväkoti on tienyt päiväkodissa hoidettavan lapsen koronavirustartunnasta, mutta on tiedottanut siitä muiden lasten vanhemmille vasta 1–2 vuorokauden viiveellä.

Hän otti asian puheeksi Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa keskiviikkona.

– Virusmuunnokset leviävät herkästi. Taudin torjunnan kannalta on välttämätöntä, että tartuntaketjut katkaistaan välittömästi. Päiväkodin johdolla pitäisi olla tietosuojaa vaarantamatta mahdollisuus informoida päiväkotiryhmän vanhempia heti, kun saatuaan tiedon tartunnasta, Parpala tviittaa.

Hänen mukaansa nykyiseen käytäntöön sisältyvä ”pallottelu” päiväkodin ja epidemologisen yksikön välillä on liian byrokraattista ja hidasta.

– Ymmärtääkseni esimerkiksi Tampereella suositus vapaaehtoisesta karanteenista meneekin koteihin heti, kun tieto altistumisesta ryhmässä on saatu.

– Kysynkin, voisiko esimerkiksi tätä nopeampaa toimintamallia soveltaa myös Helsingissä, erityisesti kun tiedämme, että epidemiologinen yksikön tartunnanjäljitys on nyt pahasti ruuhkautunut?

