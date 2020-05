Lapsella tartunta päiväkodissa, 30 karanteenissa

Päiväkoti pysyy viranomaisten ohjeiden mukaisesti auki.

Päiväkoti Touhula Korsossa Vantaalla hoidossa olevalla lapsella on todettu koronatartunta. Päiväkodin mukaan tiedossa ei ole tällä hetkellä muita tartuntoja.

Touhula Korsossa on hoidossa 48 lasta ja työntekijöitä päiväkodissa on yhdeksän. Mahdolliset altistumiset ovat tapahtuneet viime tiistaina 19. toukokuuta. Päiväkodissa on altistunut 25 lasta ja viisi työntekijää. Tartunnan saanut on määrätty eristykseen ja altistuneet karanteeniin.

– Olemme välittäneet vanhemmille Vantaan terveysviranomaisten ohjeet ja neuvoneet ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä terveydenhoitoon, jos koronalle tyypillisiä oireita ilmaantuu, Touhulan viestintäjohtaja Ossi Ahto toteaa tiedotteessa.

Päiväkoti pysyy viranomaisten ohjeiden mukaisesti auki.

Nämä luvut kasvavat päivä päivältä. Näiltä oppilailta evätään oikeus perusopetukseen sekä osaan kesälomasta. Toivottavasti kukaan lapsista ei kuole tai vammaudu pysyvästi. Etäopetuksen jatkaminen olisi estänyt tämän. pic.twitter.com/ecIhAaPXxT — Tanja Kauppila (@KauppilaTanja) May 22, 2020