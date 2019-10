Päivä muuttui yöksi – hiekkamyrsky iskee videolla

BBC on julkaissut videon Australian länsiosiin iskeneestä voimakkaasta hiekkamyrskystä.

Queenslandin osavaltiossa sijaitsevassa Kingaroyssa mitattiin noin 90 kilometriä tunnissa puhaltaneita tuulia. Asukkaan mukaan yllättäen iskenyt sääilmiö muutti päivän yöksi vain sekunneissa.

Meteorologit ennakoivat hiekkamyrskyjen yleistyvän lähiaikoina maata vaivaavan kuivuuden vuoksi.

Kingaroyhyn iskenyt myrsky katosi lähes yhtä nopeasti kuin oli tullutkin, sillä tilanne oli ohi vain muutaman minuutin jälkeen.

A fierce dust storm in Australia turned day in to night in seconds 😲

[tap to expand] https://t.co/cJqNIKfTpA pic.twitter.com/4sdYCnhAvE

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 18, 2019