”Painukaa kotiin” – Mielenosoittajat kohtasivat Venäjän joukot miehitetyssä Berdianskissa

Kaupunkilaiset lauloivat hyökkääjän joukkojen edessä Ukrainan kansallislaulua.

Venäjän joukkojen miehittämän Ukrainan Berdianskin asukkaiden rohkeutta ihaillaan. Kaupunkilaiset lähtivät maanantaina joukoin osoittamaan mieltä kaupungintalolle kokoontuneita hyökkääjiä vastaan.

Eräällä sosiaalisessa mediassa kiertävällä videolla ihmiset muun muassa laulavat Ukrainan kansallislaulua ajoneuvoista nouseville Venäjän sotilaille.

– Berdiansk kuuluu Ukrainaan. Painukaa kotiin, kun olette vielä hengissä, toisella videolla huudetaan.

Videoilla kuuluu myös Venäjän presidentti Vladimir Putiniin kohdistuvia solvauksia.

Valkovenäläinen toimittaja ja Atlantic Council -ajatushautomon vieraileva tutkija Hanna Liubakova kertoo, että venäläisjoukkoja joutui poistumaan aukiolta protestin takia.

– Jos Putin kuvittelee Ukrainan miehittämisen olevan helppoa, hän erehtyy, Liubakova toteaa Twitterissä.

Venäjän joukot tunkeutuivat Asovanmeren rannalla Kaakkois-Ukrainassa sijaitsevaan Berdianskiin sunnuntaina.

