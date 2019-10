Painostiko Turkki USA:ta? ”Bluffi saattoi paljastua”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaissenaattori toivoo senaatin järjestävän julkisia kuulemisia.

Republikaanisenaattori ja entinen USA:n presidenttiehdokas Mitt Romney nuhteli torstaina kovin sanoin presidentti Donald Trumpin päätöstä vetää joukot pois Pohjois-Syyriasta.

Romneyn kutsui kurdien hylkäämistä ”veritahraksi amerikkalaisessa historiankirjoituksessa”, kertoo The Washington Post.

Hän pitää mahdollisena, että Pohjois-Syyriaan hyökännyt Turkki painosti presidentti Trumpia vetämään joukot pois ja lopulta Trump perääntyi.

– Julkisuudessa on vihjailtu, että Turkki saattoi paljastaa Yhdysvaltain bluffin kertomalla presidentille (Trump), että he (Turkin asevoimat) tulevat huolimatta siitä, mitä me teemme, Romney sanoi senaatissa.

– Jos tämä pitää paikkansa, meidän pitäisi saada tietää siitä. Voisimme oppia paljon siitä, miten Turkin kanssa pitää toimia.

Romneyn mukaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan saattoi esittää Trumpille uhkavaatimuksen, johon hän alistui.

– Olemmeko me niin heikkoja ja diplomaattisesti avuttomia, että Turkki pakotti Yhdysvallat tähän (joukkojen vetämiseen)?

– Minun mielestäni on välttämätöntä järjestää julkisia kuulemisia, jotta näihin kysymyksiin saadaan vastaukset. Toivon, että senaatti pystyy järjestämään kuulemiset ensi viikolla, Romney totesi.

Turkki on keskeyttänyt sotilasoperaationsa Pohjois-Syyriassa sovittuaan asiasta Yhdysvaltojen kanssa. Tulituksen kerrotaan kuitenkin jatkuneen tulitauosta huolimatta.

Viiden päivän tulitauon aikana kurdijoukot voivat poistua alueilta, jonne Turkki kaavailee turva-aluettaan. Alueen koosta sopimuksessa ei kuitenkaan mainita.

Turkin ulkoministerin mukaan operaatio päättyy kokonaan vasta, kun kurditaistelijat ovat vetäytyneet alueelta.

Turkin kerrotaan luvanneen Yhdysvalloille, että sen suunnittelema turva-alue Pohjois-Syyriassa on lyhytaikainen ratkaisu.

Kurdijoukkojen sanotaan aloittaneen vetäytymisen.

