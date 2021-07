Painonnostaja vaihtoi sukupuolta, vaaditaan pois olympialaisista

43-vuotias painonnostaja Laurel Hubbard on valittu edustamaan Uutta-Seelantia 23. heinäkuuta alkavissa Tokion olympialaisissa.

Hänestä tulee samalla ensimmäinen olympiatasolla painonnostossa kilpaileva transsukupuolinen urheilija. Hubbard vaihtoi sukupuoltaan miehestä naiseksi 35-vuotiaana vuonna 2012 ja on kilpaillut teini-iästä asti miesten sarjoissa.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern onnitteli Hubbardia kesäkuun lopulla pääsystä olympialaisten yli 87-kiloisten sarjaan.

Arvostelijoita on ilmaantunut sekä ammattilaisten että penkkiurheilijoiden parista. Heidän mukaansa Laurel Hubbard on ottanut kilpailupaikan biologisesti naiseksi syntyneeltä urheilijalta. Kilpailuetua on pidetty ilmeisenä miehen fyysisen suorituskyvyn perusteella.

Uusiseelantilainen painnonnostaja Tracey Lambrechs on ehdottanut myös toisen kultamitalin jakamista, jos Hubbard voittaa omassa sarjassaan.

Daily Mail Australia -lehden mukaan lähes 22 000 henkilöä on allekirjoittanut lajin sääntömuutosta vaativan vetoomuksen. Allekirjoittajat arvostelevat olympiakomitean nykykäytäntöä, jossa transsukupuoliselta henkilöltä tarkastellaan vain testosteronin määrää.

New Zealand weightlifter Laurel Hubbard has become the first openly #transgender athlete selected for the Olympics.

“I am grateful and humbled by the kindness and support that has been given to me by so many New Zealanders."

#laurelhubbard #WomenInSport #lgbtq #Pride2021 pic.twitter.com/zn2U7pQUUu

— Lafflur (@ilafflur) June 28, 2021