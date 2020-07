”Paineen tulos on nyt kehnoimpien valta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kärkevästi kirjoittavan professorin mielestä ’sielunsairaudet’ ovat saaneet hälyttävät mitat.

Venäjän tutkimuksen professori Timo Vihavainen kirjoittaa blogissaan 150 intellektuellin kirjeestä, jossa protestoidaan hyökkäyksiä mielipiteenvapautta vastaan. Vihavaisen mielestä ne ovat yltäneet absurdeiksi.

– Täysin anti-intellektuaaliset näkemykset ja menetelmät ovat vallanneet alaa paitsi julkisessa keskustelussa, myös institutionaalisella tasolla. Akateemista vapautta on häikäilemättömästi ja törkeästi loukattu. Terrorin ilmapiirissä moni ei pelkää enää vain oman mielipiteensä sanomista, vaan jopa sitä, että saattaisi sanoa ”oikean” mielipiteen liian maltillisessa muodossa, Timo Vihavainen toteaa.

Hänen mielestään ”lähinnä sensaatiomaisena voi pitää, että tuollaiselle ulostulolle on ollut tarvetta meidän aikanamme, kolmisenkymmentä vuotta sen jälkeen kun liberalismi läntisessä maailmassa voitti voitonjuhliaan eikä näyttänyt enää edes mahdolliselta, että sille löytyisi haastajaa”.

– Haastaja siis on löytynyt ja se on niinkin banaali asia kuin suurten kansanjoukkojen taipumus typeriin oikosulkureaktioihin. Kyseessä on massayhteiskunnassa vallitseva älyllisen tason madaltuminen yhdistyneenä sen anonyymiin yhdenmukaisuuden paineeseen. Tällainen tilanne rohkaisee aina hävyttömimpiä ja pelottaa järkevimpiä.

– Tuloksena on oklokratia eli kehnoimpien valta, eräänlainen jatkuva mob rule, jossa kriittinen ajattelu vaiennetaan ja vallitsevaksi nostetaan niin matalan tason demagogia, että se pystyy tavoittamaan suurimman ja ainakin aktiivisimman osan joukkoa ja karkottamaan älyköt areenalta, Vihavainen katsoo.

Hänen mukaansa älymystöllä on vastuunsa tästäkin asiasta, ja ”suotta eivät kirjeen allekirjoittajatkaan heti alkuun totea kannattavansa niitä asioita, joita roskaväki (mob, canaille) nyt on alkanut runnoa perille väkivalloin”.

– Kirjeessä ei tätä termiä käytetä, mutta se lienee ilmiölle kuvaavin.

– Tässä näyttää käyneen hieman samoin kuin aikoinaan Venäjällä, jossa intelligentsija henkisesti tuki kaikkia vallankumouksellisia liikkeitä ja sitten joutui niiden jyräämäksi. Tästähän katuvaiset intelligentit Maksim Gorkista Nikolai Berdjajeviin sitten saivat tunnontuskia.

Professorin mielestä on karmaisevaa, että asia näyttää nyt niin mahdottomalta käsittää ”nuorelle akateemiselle polvelle, jonka älyllisen elämän perusteet on luotu yliopistojen cultural studies -oppituolien suojissa sukupuolentutkimuksen, journalismin ja vastaavien vanhoista akateemisista traditioista irtaantuneiden oppiaineiden piirissä”.

– Amerikkalaiset intellektuellit ansaitsevat hatunnoston reippaasta esiintymisestään. Kun nyt meillekin ovat, vastoin tervettä järkeä, levinneet samat sielunsairauden oireet, jotka henkisessä isänmaassamme ovat saaneet niin hälyttävät mitat, on meillä syytä odottaa, että intellektuellit löytäisivät samaa henkistä ryhtiä ja kertoisivat avoimesti, mitä mieltä ovat niistä suuntauksista, jotka toimivat vapautta vastaan.