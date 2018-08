Painajaisnäky Ukrainassa: Leviävät maastopalot räjäyttävät miinoja

Etyjin Ukrainan tarkkailuoperaatio on julkaissut Twitterissä kuvia Itä-Ukrainan separatistialueen rajalla sijaitsevasta Novotroitskista. Kuvissa liikenne valtatiellä on pysähtynyt ja taustalla leijuu savua.

– Kuten Etyj on havainnut, EECP (entry-exit checkpoint, tarkastuspiste separatistialueen ja Ukrainan hallitseman alueen välillä) on tilapäisesti suljettu, koska alueen miinat ovat alkaneet räjähdellä maastopalojen takia.

Atlantic Council -ajatushautomon vieraileva tutkija ja toimittaja Maxim Eristavi kuvaa näkyjä “painajaismaisiksi”. Hänen toteaa maastopalojen johtaneen siihen, ettei “miinoja räjähtelee massoittain”.

– Donbass (nimitys Itä-Ukrainan Donetskin ja Luhanskin separatistialueille) on eräs maailman eniten miinojen saastuttamista paikoista, Eristavi toteaa.

Etyj on julkaissut Twitterissä myös muuta sen valvontakameroihin tallentunutta materiaalia Itä-Ukrainaa riivaavista paloista.

Nightmarish pictures from Eastern Ukraine: summer wildfires provoked mass landmine detonation.

Donbas is one of the most landmine-contaminated places in the world https://t.co/M30sJBZMXa

