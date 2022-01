”Paikallisen sopimisen vastustaminen on kallis virhe”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Arto Satosen mukaan kyvyttömyys rakenteellisiin uudistuksiin tulee kostautumaan.

Suomen kyvyttömyys sopeutua talouden vaihteluihin johtuu kyvyttömyydestä tehdä tarvittavia uudistuksia, ei eurosta. Näin kirjoittaa kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen Facebook-sivuillaan.

Satonen viittaa Helsingin Sanomien artikkeliin, jossa pohditaan markasta luopumisen järkevyyttä. Suomi luopui markasta käteisvaluuttana tammikuussa 2002, eli 20 vuotta sitten.

– Jutussa on sinänsä hyvin tuotu esille euron hyvät puolet: Euro on tuonut talouteen vakautta, kansalaisten elämä on helpottunut ja inflaatio laantunut, Satonen kirjoittaa.

– Jutussa tuodaan myös esille, että talouden vaihteluista olisi selvitty paremmin, jos euron sijasta olisi ollut kelluva markka.

Artikkelissa ei kuitenkaan ole Satosen mukaan huomioitu sitä, että Suomen kyvyttömyys sopeutua talouden vaihteluihin ei ole euron vika. Ongelma on rakenteellisten uudistusten puute, ja esimerkiksi paikallisen sopimisen vastustaminen tulee vielä kalliiksi, hän uskoo.

– Vika on Suomen omassa kyvyttömyydessä tehdä sellaisia rakenteellisia uudistuksia työmarkkinoilla, joilla kilpailukyky ja työpaikat säilytetään myös talouden vaihteluissa.

– Juuri siksi paikallista ja yrityskohtaista sopimista tarvitaan ja sen vastustaminen tulee olemaan SAK:lta virhe, jonka hintaa maksetaan vielä pitkään, Satonen päättää.