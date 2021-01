”Pahinta, mitä nyt voidaan tehdä” – lääkäreiltä vetoomus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Silmien ummistaminen ei asiantuntijoiden mukaan auta epidemiassa.

– Maailma ei palaudu normaaliksi niin kauan kuin koronaviruksen ja sen aiheuttaman uhan vakavuutta ei ymmärretä, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Henri Lampikoski, neurokirurgi Esa-Pekka Pälvimäki ja EndCoronavirus.org- ja Eroon koronasta -vapaaehtoisverkostojen jäsen, valtiotieteen maisteri Thomas Brand kirjoittavat Kirkko& Kaupunki -lehden mielipidekirjoituksessaan.

Heidän mukaansa sekä talouden että terveyden pysäyttävä virus on päinvastoin sitä pidempään seuranamme, mitä pidempään varovaisuusperiaatteen noudattajia kutsutaan ”pelokkaiksi” tai ”panikoijiksi”.

Koronarajoitusten vähättelyä Lampikoski, Pälvimäki ja Brand pitävät pahimpana, mitä nyt voi tehdä. Silmien ummistaminen ei heidän mukaansa uhkaa poista.

– Ainoa varteenotettava keino estää yhteiskuntamme kuristuminen on ottaa mallia niistä, jotka ovat onnistuneet pysäyttämään virustaudin ja palaamaan normaaliin. Suomalaiset virkamiehet ja asiantuntijat ovat kuitenkin vähätelleet näiden maiden oppeja. Benchmarking eli vertailuoppiminen näyttää täysin unohtuneen, kirjoittajat toteavat.

Lampikosken, Pälvimäen ja Brandin mukaan Suomi on ehkä ainoana maana ensin onnistunut tukahduttamaan alkuperäiset virusmuunnokset ja ”sen jälkeen nostanut kädet täysin pystyyn julistaen tukahdutuksen mahdottomaksi”.

He muistuttavat uusiselantilaisten epidemiologien kirjoittaneen hiljattain arvostetussa British Medical Journalissa viruksen eliminaation olevan paras strategia. Lampikoski, Pälvimäki ja Brand muistuttavat Suomen tartuntatautilainkin toteavan, että yleisvaarallisen tartuntataudin leviäminen tulee ehkäistä. Se on heidän mukaansa linjassa tukahduttamisen, mutta ei nykyisen strategian kanssa.

– Monet suomalaiset elivät viime vuoden kuin munkkiluostarissa, yhteisen hyvän nimissä, viruksen leviämisen pysäyttämiseksi. Samalla pieni vähemmistö jatkoi bilettämistä, vähättelyä ja muiden terveydellä uhkapelaamista. Tällainen on omiaan vähentämään yhtenäisyyttä ja on loukkaavaa niitä kohtaan, jotka ovat menettäneet omaisiaan, menettäneet toimintakykynsä tai viettäneet viimeiset hetkensä yksin koronaviruksen takia, he vetoavat.

Kirjoittajien mukaan nyt rokotusten alettua ja uuden virusmuunnoksen levitessä on huonoin hetki antaa periksi.