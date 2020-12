Pahamaineisen laitoksen opiskelijat valvovat pohjoiskorealaisia

Kiinan-vastaisella rajalla asuvien ihmisten laittomat rajanylitykset pyritään estämään kovilla toimilla.

Pohjois-Korea on lähettänyt 2 000 kansallisen turvallisuusopiston opiskelijaa Kiinan-vastaisella rajalla oleville alueille valvomaan toimeentulo-ongelmien kanssa kamppailevia asukkaita, kertoo uutissivusto Radio Free Asia.

Asukkaiden kerrotaan olevaan peloissaan, koska opiskelijat työllistyvät opointojensa jälkeen turvallisuusministeriön eli salaisen poliisin agenteiksi.

Ministeriön tehtäviin kuuluu muun muassa ”vallankumouksellisten elementtien” kitkeminen kansan keskuudesta, ja se operoi pahamaineisia poliittisia vankileirejä.

Kiinan-vastaisella rajalla sijaitsevien maakuntien asukkaita valvotaan tarkasti, koska heidän katsotaan syyllistyvän suurimmalla todennäköisyydellä laittomiin rajanylityksiin. Salakuljettajat, Kiinasta töitä etsivät ja loikkarit kulkevat rajan yli.

Pohjois-Korea ja Kiina sulkivat maiden välisen rajan tammikuussa ja keskeyttivät kaupankäynnin, jotta koronavirus ei pääsisi leviämään. Tämä on iskenyt pahasti Pohjois-Korean talouteen, joka on jo valmiiksi henkihieverissä kansainvälisten pakotteiden vuoksi. Pakotteita on asetettu maan ydin- ja ohjusohjelman vuoksi.

Pjongjang on ryhtynyt kesän jälkeen aggressiivisiin toimiin estääkseen rajanylitykset Pohjois-Korean ja Kiinan välillä. Rajavyöhykettä on muun muassa miinoitettu. Rajalle on myös lähetty erikoisjoukkoja valvontatehtäviin, ja rajavartijoita on ohjeistettu ampumaan kaikki henkilöt, jotka liikkuvat alle kilometrin päässä rajasta.

Tällä tavalla puututaan myös sotilaiden korruptioon. Sotilaiden tiedetään avustavan salakuljettajia lahjuksia vastaan ja syyllistyvän myös itse salakuljetukseen.

Nimettömänä esiintyvien lähteiden mukaan monet ihmiset ovat silti halukkaita ottamaan riskin, koska heillä ei ole muita keinoja hankkia elantoaan ja selvitä hengissä.

Pjongjang haluaa nyt selvittää ja ymmärtää raja-alueiden asukkaiden ajatusmaailmaa lähettämällä paikalle turvallisuusopiston opiskelijoita

– Opiskelijat haastattelevat ihmisiä, joilla ei ole ruokaa ja jotka ovat työttömiä. Opiskelijat yrittävät ymmärtää asukkaiden kokemia vaikeuksia, jotka johtuvat rajan sulkeutumisesta, lähde sanoo.