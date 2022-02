”Pahaenteinen merkki” – Venäjä toi helikopterit iskuetäisyydelle

Ukrainan sotilasvirkailijat ovat yhä huolestuneempia venäläisten erikoisjoukkojen ja maahanlaskujoukkojen lähettämisestä Ukrainan rajan lähellä sijaitseville alueille, kertoo The New York Times.

Kreml lähetti viime viikolla yli 50 taistelu- ja kuljetushelikopteria Valko-Venäjällä sijaitsevaan Machulishchin kaupunkiin ja Venäjällä sijaitsevaan Valuikin kaupunkiin, kertoo korkea-arvoinen ukrainalainen sotilasvirkailija.

Nimettömänä esiintyvän virkailijan mukaan kumpikin kaupunki on hyvän iskuetäisyyden päässä Ukrainasta. Tällaisilla helikoptereilla annettaisiin ilmatukea hyökkäyksessä käytettäville maajoukoille.

Sosiaalisessa mediassa tammikuun lopussa ja helmikuun alussa jaetut videot ja kuvat (jutun alla) näyttävät väitetysti Venäjän asevoimien helikoptereiden siirtyvän Lounais-Venäjälle ja Krimille lähelle Ukraina rajaa.

Puolustusasiantuntija Guy Plopskyn mukaan Venäjän asevoimat luottaa helikoptereiden tarjoamaan ilmatukeen, jos hyökkäys Ukrainaan alkaa.

– Kuten jo tammikuussa totesin, jos Venäjä käynnistää suuren maaoperaation Ukrainaa vastaan, se ei tee sitä ilman helikoptereiden tukea, ja siksi sen on lähetettävä suuria määriä helikoptereita asemiin, Plopsky tviittaa.

Arvostettu Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman muistuttaa Venäjän asevoimien ostaneen suuren määrän taistelu- ja kuljetushelikoptereita vuosina 2011–2022.

– Näiden kykyjen tuominen lähelle Ukrainan rajoja on pahaenteinen merkki.

Ukrainan tilanne on kärjistynyt äärimmilleen. Useat maat ovat kehottaneet kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta, ja Yhdysvaltojen ja Britannian kerrotaan vetäneen Etyj-tarkkailijoitaan Itä-Ukrainasta.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin mukaan länsi vastaisi kovilla pakotteilla, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

Diplomaattiset neuvottelut jatkuvat, mutta osapuolten välillä vallitsee suuri erimielisyys.

Good comment by Guy here. Combined arms armies are backed by helicopter regiments and brigades. Russian armed forces bought a large number of attack and transport helis 2011-2022. Forward staging of these assets is an ominous sign. https://t.co/5EBL9jB9hd

— Michael Kofman (@KofmanMichael) February 13, 2022