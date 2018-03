Paavo Väyrynen syyttää kansalaispuolueen johtoa laittomuuksista

Kansalaispuolueen johto syyttää Paavo Väyrystä puoluetta vahingoittavasta toiminnasta.

Europarlamentaarikko, keskustan kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrynen syyttää blogissaan perustamansa kansalaispuolueen johtoa laittomien keinojen käytöstä.

– Kolmikon annetaan esiintyä mediassa edelleen puolueen virallisina edustajina, eikä heidän kaappausyritystään ja siihen liittyneitä laittomuuksia ole tuotu juuri lainkaan esille, hän sanoo.

Hänen mukaansa kansalaispuolueen hallituksen johtoon ”presidentinvaalien ajaksi tilapäisesti nostetut” puheenjohtaja Sami Kilpeläinen, varapuheenjohtaja Piia Kattelus sekä puoluehallituksen jäsen Tuula Komsi ovat ryhtyneet toteuttamaan vallankaappausta järjestämällä laittomia ja sääntöjen vastaisia hallituksen kokouksia, joilla on pyritty vaikuttamaan vuosikokouksen äänivaltasuhteisiin.

– Tarkoitus tietysti oli, että eduskuntaan tultuani palaan puolueen johtoon, ja se alkaa toimia sääntöjensä mukaisena parlamenttipuolueena, Väyrynen sanoo.

Hänen mukaansa kansalaispuolueessa on pidetty toinenkin vuosikokous, johon osallistuivat jäsenet jotka pitivät kolmikon valinnutta kokousta laittomasti järjestettynä. Tässä kokouksessa valittiin Väyrysen mukaan ”Seppo Hauta-ahon johtama väliaikainen hallitus”, jota on tarkoitus täydentää myöhemmässä jatkokokouksessa jossa käsitellään myös muut vuosikokousasiat. Hauta-aho on Väyrysen tapaan erotettu kansalaispuolueesta.

Kansalaispuolueen lauantaina lähettämässä tiedotteessa tilanne nähdään toisin. Kilpeläinen, Kattelus ja Komsi kertovat esimerkiksi saaneensa tietää Väyrysen suunnitelmista pyrkiä keskustan puheenjohtajaksi vain reilun tunnin varoitusajalla ennen asiasta pidettyä tiedotustilaisuutta. Kilpeläisen mukaan syy Väyrysen salamyhkäiselle toiminnalle oli epävarmuus siitä, miten kansalaispuolueen johto suhtautuu hänen suunnitelmiinsa.

– Kuka luottaa henkilöön, joka ei pysty kertomaan suunnitelmistaan, koska omien sanojensa mukaan ”pelkäsi puoluejohdon reaktioita”, ja tottavie sai pelätäkin, hän sanoo.

Tiedotteen mukaan ”taloussotkut, yhden hallituksen jäsenen henkilökohtainen pyrky sekä puheet ’alkiolaisesta allianssista’ tulkittiin kansalaispuolueen johdossa puoluetta vahingoittavaksi toiminnaksi”. Keskeisenä syynä erottamiselle pidetään kuitenkin nimenomaan taloudellisia epäselvyyksiä.

Väyrynen kiistää syytökset. Hän kertoo jättäneensä poliisille tutkintapyynnön kunnianloukkauksesta tai törkeästä kunnianloukkauksesta. Hänen mukaansa median tulisi puuttua erityisesti esille tuleviin vallan väärinkäytöksiin ja laittomuuksiin.

– Helposti media on nielaissut myös järjettömät syytökset, että olisin syyllistynyt taloudellisiin väärinkäytöksiin ja rikoksiin.