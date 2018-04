Paavo Väyrynen palaa eduskuntaan kesäkuussa, eroaa keskustasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikko kertoi aikeistaan Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen kertoo luopuvansa keskustan jäsenyydestä ja palaavansa eduskuntaan kesäkuussa.

– Kun en usko keskustan enää palaavan aatteellisille ja poliittisille juurilleen, luovun asemastani sen kunniapuheenjohtajana ja ehdotan Keminmaan Keskustaseuran jäsenille, että lakkautamme yhdistyksen, Paavo Väyrynen sanoo.

– Minulla ei ole enää mitään syytä edesauttaa sote- ja maakuntauudistuksen hyväksymistä etenkään sen jälkeen, kun keskusta jääräpäisesti jatkaa omaksumallaan uusliberaalilla linjalla.

– Olen nyt päättänyt palata eduskuntaan alkuperäisen suunnitelmani mukaisesti kesäkuun alkupuolella. Muodostan oman eduskuntaryhmän, Väyrynen toteaa.

Väyrynen sanoo toivovansa, että kansalaispuolueen tilanne selkytyy kesään mennessä.

– Eduskuntaan palattuani ryhdyn välittömästi johtamaan kansalaispuolueen valmistautumista eduskuntavaaleihin ja Euroopan parlamentin vaaleihin.

Väyrynen puhui aikeistaan tarkemmin keskiviikkona Helsingissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

– Suomen poliittisessa keskustelussa on sivuutettu monia sellaisia tosiasioita, jotka ovat eurooppalaisella tasolla vahvasti esillä, Väyrynen toteaa.

– Monelta on jäänyt huomaamatta se, että kehityksen suunta on muuttunut. On siirrytty uuteen aikakauteen, mistä puhuin paljon presidentinvaalien yhteydessä.

Väyrysen mukaan ”hallitsematon globalisaatio” on herättänyt vastareaktion, joka näkyi muun muassa Brexitissä ja Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

Paavo Väyrynen kertoi viime perjantaina luopuvansa keskustan puheenjohtajakisasta ja tukevansa Juha Sipilää. Tuki olisi kuitenkin edellyttänyt sitä, että Väyrynen olisi voinut asettua ehdolle kesän puoluekokouksessa keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

Tämä mahdollisuus tyrmättiin, sillä se olisi vaatinut sääntömuutoksen hyväksymistä nopeutetussa aikataulussa.

– Viime viikonlopun jälkeen kukaan ei voi sanoa, ettenkö olisi tehnyt kaiken mahdollisen puolueen pelastamiseksi, Väyrynen kirjoittaa blogissaan.

Väyrysen perustama kansalaispuolue on ajautunut sekavaan tilanteeseen sisäisten ristiriitojen vuoksi.

PV:n mielestä puolueen suunta menee aina väärään suuntaan, kun hän ei saa ministerinpostia, tai jotain muuta tärkeää paikkaa. #keskusta #paavo #asiakysymykset #😑 — Antti Kaikkonen (@anttikaikkonen) April 25, 2018