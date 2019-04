Kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk.) mielestä Paavo Väyrynen on ulkona kuin lintulauta.

Mikko Kärnä harmittelee tiedotteessaan, että Tähtiliikkeen puheenjohtaja Paavo Väyrynen on päättänyt surkean vaalitappionsa jälkeen ilmeisesti käyttää energiansa keskustan vaalitappion ruotimiseen.

– Väyrysen kannattaisi nyt ehkäpä ennemminkin pohtia, miksi hänen oma puolueensa epäonnistui niin surkeasti? Keskustassa osataan kyllä tehdä analyysi tappiomme syistä itsekin. Se on toki mainittava, että Väyrynen on itse osasyyllinen keskustan tappioon. Mikäli Väyrynen olisi sopeutunut kansanliikkeemme toimintatapoihin, eikä olisi tuhonnut omaa perintöään tahallisesti ja lähtenyt puolueesta rähisten, voisi tilanteemme olla parempi, Kärnä toteaa.

Hänen mukaansa on kuitenkin tärkeää hahmottaa, että Väyrysellä ja hänen kansanliikkeellään ei näytä olevan Suomessa oikein minkäänlaista poliittista kannatusta.

– Väyrynen sai nyt yrittää tehdä aivan oman linjansa mukaista politiikkaa ja tulos on tässä. Mediaa on aivan turha syyttää, sillä kenestäkään muusta poliitikosta tuskin on viimeisen puolen vuoden aikana kirjoitettu niin paljon kuin Väyrysestä. Toivotan Paavolle hyvää jatkoa, mutta toivon hänen pidättäytyvän keskustan haukkumisesta ja keskittyvän oman olemattoman kannatuksensa nostamiseen. Keskustassa asiat muutetaan sisältä ja Paavo on nyt ulkona kuin lintulauta, Kärnä toteaa.