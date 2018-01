Paavo Väyrynen lähetti presidentille Ukraina-propagandaa

Presidenttiehdokas vakuutti kaksi viikkoa sitten, että videota ’kannattaa vieläkin katsoa’.

Presidentinvaalin alla ehdokas Paavo Väyrynen toi kirjassaan Suomen linja 2017 esiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa käymäänsä kirjeenvaihtoa. Väyrynen otti kirjeitä esiin myös useissa tv-tenteissä.

Vähemmälle huomiolle jäi Paavo Väyrysen 17.1.2018 julkistama blogikirjoitus Ratkaisu Ukrainan kriisiin. Kirjassaan Väyrynen julkisti vain osan eräästä kirjeestään presidentille 1.1.2015, mutta tuossa blogikirjoituksessa Väyrynen julkisti kokonaan kyseisen kirjeen.

Kirjeessään 1.1.2015 Väyrynen kirjoitti presidentille tuoneensa ”maltillisesti esille sen, että länsimaatkin ovat tehneet virheitä, jotka ovat myötävaikuttaneet Ukrainan kriisin puhkeamiseen. Sain äskettäin käsiini linkin, joka osoittaa, että mukana on saattanut olla tahallisuuttakin”.

Paavo Väyrynen oheisti presidentille linkin Youtube-videoon.

”Tiedotusilmapiiri on Suomessa järkyttävän yksipuolinen. Se myötäilee Yhdysvaltain oikeistopiirien propagandaa. Parhain terveisin Paavo”, Väyrynen lopetti kirjeensä.

Kyseisellä Youtube-videolla esitetään, että helmikuun 2014 Maidanin verilöylyn tarkka-ampujien taustalla ei ollut Venäjä-mielisen presidentti Viktor Janukovitsin hallinto vaan mielenosoittajat itse, ”joku uudesta koalitiosta”, jonka ydin Ukrainassa videon mukaan koostuu fasisteista ja uusnatseista.

Videon väittämät olivat Moskovan infosotaa, jolla pyrittiin hämärtämään totuutta Maidanin verilöylystä, jossa kaduille ammuttiin ainakin 79 mielenosoittajaa. Väitteet videolla nojaavat Viron ulkoministeri Urmas Paetin ukrainalaislääkäriltä kuulemaan selvitykseen, jota Paet videon esittämässä salanauhoitetussa puhelussa referoi.

Paet kumosi asian maaliskuussa 2014 saman tien ja kertoi puhelussa tuoneensa julki huolensa vastaavien huhujen vaikutuksesta. Viron ulkoministeriö totesi lausunnossaan, että ”torjumme väitteen että Paet arvioi opposition osallistumista väkivaltaan”. Paetin siteeraama ukrainalaislääkäri totesi asian väärinkäsitykseksi.

Paavo Väyrysen välittämän videon takana oleva saitti on arvioitu yhdeksi lukuisista, jotka ”luotettavasti välittävät Venäjän propagandaa”.

Urmas Paetin salanauhoituksen oli muutamaa päivää ennen videota tuonut ensin julki Youtubessa Expertise Centre of the Russian Federation -niminen käyttäjä.

Kummallisin episodi

Paavo Väyrynen totesi kahden viikon takaisessa blogissaan 17.1.2018, että videota ”kannattaa vieläkin katsoa”. Hän siteerasi Urmas Paetin puhelinkeskustelussa sanomaa yhä videon esittämällä tavalla.

Väyrynen julkaisi blogikirjoituksensa samana päivänä, jolloin hän aamulla oli MTV:n Huomenta Suomen haastateltavana.

Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkan mielestä tuo lähetys oli ”presidentinvaalin kummallisin episodi”, kun Paavo Väyrynen piti oppitunnin Ukrainan ja Krimin uushistoriasta. Tarkan mukaan Väyrysen opetuksen mukaan Venäjän lounaisrajoilla esiintyvät ongelmat aiheutuivat siitä, että Nato yritti tunkeutua Ukrainaan.

– Väyrysen esittämä harhautus on jo vuosikausia ollut Venäjän valeuutistoimitusten perustuotantoa. Se vaan on kumma, että Suomen presidentinvaalikeskustelussa joudutaan kuuntelemaan Venäjän kotiyleisön huijaamiseksi runoiltua propagandaa, Jukka Tarkka kirjoitti blogissaan.

Verkkouutisille Jukka Tarkka toteaa, että ehdokkaana Suomen presidentinvaaleissa Väyrynen puolusti Venäjän presidenttivaalien ehdokkaan neljän vuoden takaisia toimia.

– Tässä jäi vähän epäselväksi, minkä maan presidentinvaalin ehdokaskeskusteluun Väyrynen oikein osallistui tällä lausumallaan. Nyt kun Väyrynen on noin mojovasti antanut tukensa (Vladimir) Putinille, on varmaa, että edes Venäjällä presidenttinä on jatkossakin hänen toivomansa henkilö, toisin kuin Suomessa, Jukka Tarkka sanoo.