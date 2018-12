Paavo Väyrynen IS:lle: Säälin keskustalaisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Paavo Väyrynen palauttaisi keskustaan alkiolais-kekkoslaisen linjan.

Seitsemän tähden liikkeen perustaja, kansanedustaja Paavo Väyrynen on huolissaan keskustan nykyjohdon poliittisesta linjasta, kertoo Ilta-Sanomat.

Väyrynen sanoo tuntevansa myötätuntoa erityisesti vanhoja keskustapoliitikkoja kohtaan.

– Säälin niitä perinteisen keskustapolitiikan edustajia, jotka ovat joutuneet tällä vaalikaudella nielemään nykyjohdon poliittisen linjan, joka on hyvin kaukana perinteisestä alkiolais-kekkoslaisesta linjasta, Väyrynen toteaa.

– Ja nythän nämä vanhemman polven edustajat yksi toisensa jälkeen luopuvat, kun eivät jaksa enää, Väyrynen jatkaa.

Hän viittaa esimerkiksi Seppo Kääriäiseen, Sirkka-Liisa Anttilaan ja Mauri Pekkariseen, jotka ovat ilmoittaneet jättävänsä eduskunnan tämän vaalikauden jälkeen. Keskustan pitkän linjan kansanedustajista eduskunnan jättää yhteensä seitsemän.

– Se on merkki siitä, että he eivät halua puolustaa keskustan nykyistä politiikkaa, mitä he eivät ole itsekään hyväksyneet. Lisäksi heidän uudelleenvalintansa olisi epävarmaa, kun puolueen kannatus romahtaa, Väyrynen analysoi.

Myös välit keskustan nykyisen puheenjohtajan Juha Sipilän kanssa ovat etäiset.

– Olemme kätelleet, mutta emme ole keskustelleet huhtikuun jälkeen, Väyrynen sanoo.