Paavo Väyrynen: Äänestän sote-uudistusta vastaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan maakunnilla pitäisi olla verotusoikeus.

Kansanedustaja Paavo Väyrynen on palannut tänään tiistaina Euroopan parlamentista eduskuntaan hoitamaan edustajantointaan.

– Näillä näkymin äänestän sote-uudistusta vastaan, Väyrynen sanoi toimittajille tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Väyrynen sanoi, että hän voisi äänestää maakuntauudistuksen puolesta, vaikka maakunnille ei tulekaan verostusoikeutta.

Hänen mielestään maakuntajärjestelmä kannattaa perustaa ja pyrkiä korjaamaan sen valuvikoja myöhemmin.

Väyrynen on eronnut keskustan jäsenyydestä ja hän on perustamassa omaa, kansalaispuolueen eduskuntaryhmää.

Väyrysen ratkaisu tarkoittaa samalla sitä, että hallituksen enemmistö eduskunnassa kapenee 104 kansanedustajaan. Keskustalta lähtee yksi paikka pois, kun kansanedustaja Mirja Vehkäperä (kesk.) siirtyy Väyrysen tilalle Euroopan parlamenttiin.

Väyrynen sanoi, että hän aikoo päättää asiakohtaisesti, tukeeko hän hallituksen esityksiä vai ei. Väyrynen ilmoitti olevansa oppositiossa sekä suhteessa hallitukseen että oppositioon.

Kansalaispuolueelle 15-20 paikkaa vaaleissa

Väyrynen luonnehti paluutaan eduskuntaan ”suureksi ilon ja riemun päiväksi”, vaikka hän joutuukin istumaan eduskuntasalin takarivissä.

Hän sanoi uskovansa, että kansalaispuolue saa ensi kevään eduskuntavaaleissa kansanedustajan paikan jokaisesta valipiiristä, yhteensä 15-20 kansanedustajaa. Sen jälkeen hän ryhmän vanhimpana tekee paluun eduskuntasalin eturiviin.

Väyrysen mukaan kansalaispuolue saa myös Euroopan parlamenttiin kaksi paikkaa.

Väyrynen sanoi, että aluehallintovirasto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan hänen jäsenyytensä kansalaispuolueessa on voimassa. Valitusaika päätöksestä on meneillään.

– Käytännössä minun johtamani hallitus on se, joka johtaa puoluetta, Väyrynen kertoi.

Väyrynen sanoi olevansa poliittisesti vasemmiston puolella, vasemmistokeskustalainen.