Paavo Lipponen Demokraatille: Suomi tosiasiassa riippuvainen USA:n tuesta

Ruotsi ja EU eivät entisen pääministerin mukaan kykene sitoutumaan Suomen puolustukseen.

Entinen pääministeri Paavo Lipponen (sd.) pitää Suomen päätöstä valita Lockheed Martin F-35 maan seuraavaksi hävittäjäksi hyvänä. Hänen mukaansa asia on perusteltu hyvin sekä sotilaallisesti että turvallisuuspoliittisesti.

– Tarvitsemme parhaan ja kehityskelpoisimman ilma-asejärjestelmän. Jo Hornet on pitkälle integroitu muihin aselajeihin valmiusyhtymissä. Tässä kokonaisuudessa korostuu tiedustelun ja tiedon nopean jakamisen merkitys, jossa F-35 on kehittynein, hän sanoo Demokraatille.

Lipposen mukaan myös yhteistyö Ruotsin kanssa on tärkeää puolustuksen uskottavuudelle. Hänen mukaansa Suomi on ollut EU:n puolustusyhteistyön kehittämisessä mukana jäsenyyden alusta lähtien. Hänen arvionsa mukaan mitä uskottavampi oma puolustus on, sitä alueellisesti paremmin vakauttava on maan asema, jolloin avun antaminen Suomelle on ahdinkotilanteessa mielekkäämpää.

– Ruotsi ja EU eivät kuitenkaan kykene eivätkä sitoudu etukäteen Suomen puolustamiseen. Suomi ja Ruotsi ovat liittoutumattomina samassa asemassa: olemme tosiasiassa riippuvaisia USA:n viimekäden tuesta.