Paavo Arhinmäki Suomenmaalle: Vihreiden toiminta ärsyttää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton ryhmäjohtajan mukaan vihreät eivät ole ainoa puolue, jota ilmastoasiat liikuttavat.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki kertoo Suomenmaan haastattelussa pitävänsä ärsyttävänä vihreiden tapaa viestiä, että se olisi hallituksen ainut puolue, jota ilmasto- ja ympäristöasiat liikuttavat.

Ryhmäjohtajan mukaan vasemmistoliiton kunnianhimo ilmastoasioissa on vihreiden tasolla, ellei vielä korkeammalla. Hänen mukaansa tämä on näkynyt erityisesti siinä, että vasemmistoliitto on saanut neuvoteltua asioita läpi hallituksen sisällä.

– Tosiasiassa monesti käy niin, että juuri vasemmistoliitto vie asioita eteenpäin, Arhinmäki sanoo Suomenmaalle.

– Mehän olemme tällainen vakaa ja rauhallinen valtionhoitajapuolue, hän jatkaa ja toteaa, että julkisesta riitelystä pidättäytyminen on ollut tietoinen valinta.

Kuluneella hallituskaudella on ollut kitkaa erityisesti keskustan ja vihreiden välillä. Arhinmäen mukaan tilanne on harmillinen, sillä kiistely syö koko hallituksen uskottavuutta ja kannatusta.

– Hallituskumppaneiden pitäisi pystyä sopimaan asioista keskenään ilman nokittelua julkisuudessa. Irtiotoilla haetaan lyhytnäköisiä pikavoittoja ja halutaan esittää, että ”me olemme parempia kuin muut”. Se ei sovi hallitusyhteistyöhön.

Sisäistä luottamusta ovat syöneet myös lukuisat tietovuodot.

– Kyllähän se vahingoittaa hirvittävän paljon sisäistä työtä, ettei ole luottamusta. Sehän on aivan törkeää.

– Nyt vuodetaan keskusteluja valikoiden, jotta asiat menisivät omasta näkökulmasta haluttuun suuntaan. Mielestäni silloin ei ole kyse demokratiaa palvelevasta vuodosta, kun kerrotaan hallituksen päätöksistä päivää tai tunteja ennen tiedotustilaisuutta.