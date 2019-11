Paavo Arhinmäki: PS ei ole duunareiden puolella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton ryhmäjohtajan mukaan työntekijöitä ei tulisi jakaa.

On traagista, että moni ajattelee perussuomalaisten olevan erityisesti duunarien puolella, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Paavo Arhinmäki katsoo.

Paavo Arhinmäki on jakanut Twitterissä kuvakaappauksen perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purran kannanotosta, joka on otsikoitu Perussuomalaiset: Postilakossakin on pitkälti kysymys maahanmuutosta – ”viulut maksaa tietysti veronmaksaja”.

Tiistaina julkaistussa kannanotossaan Riikka Purra esittää, että ”Postin työehtojen heikentämiseltä putoaisi pohja ilman matalapalkkamaahanmuuttoa”.

– Suuri osa postinjakajista, etenkin pääkaupunkiseudulla, on maahanmuuttajia. Kun työehdot shopataan heikompiin, yhä suurempi osa jakajista on maahanmuuttajia, koska suomalaisilla – ja aiemmin saapuneilla maahanmuuttajilla – on yhä vähemmän kannustimia tehdä halpuutettua työtä, Riikka Purra toteaa.

– Vastaavasti sosiaaliturva, jolla alhaista palkkaa kompensoidaan, kustantaa yhä enemmän. Työttömäksi jääneet suomalaiset ja aiemmin saapuneet maahanmuuttajat aiheuttavat myös lisää kustannuksia.

Paavo Arhinmäen mukaan ”ei ole sellaista asiaa, johon persut ei pakkomielteenomaisesti yhdistäisi maahanmuuttoa”.

– Lakkotilanteesta duunareita ei puolusteta jakamalla työntekijöitä, sillä hajotetaan rintamaa. Onhan traagista, että moni ajattelee vieläkin persujen olevan erityisesti duunarien puolella, Arhinmäki toteaa.

