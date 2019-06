Paavo Arhinmäki: Minua kutsuttiin demariksi, olen kuullut pahempia

Eduskunnassa ihmeteltiin hallitusohjelman kirjausta aktiivimallista.

Eduskunnan täysistunnossa tiistaina vasemmistoliiton kansanedustaja Paavo Arhinmäki sanoi Chelsean Eden Hazardin tehneen Eurooppa-liigan finaalissa kaksi maalia, mutta kokoomuksen tehneen puhtaan hattutempun.

– Toisaalta ollaan oltu huolestuneita valtiontalouden tilasta, siitä, miten se pidetään kunnossa, ja samaan aikaan on vastustettu kaikkia veronkorotuksia ja lisäksi kritisoitu sitä, että menonlisäykset ovat olleet liian pieniä. Hattutemppu – onnittelut siitä, Paavo Arhinmäki sanoi.

Arhinmäen mukaan kokoomuksen Timo Heinonen on jatkanut ”erittäin viihdyttävää ja analyyttista keskustelua, jota hän on käynyt viimeisen kuukauden ajan twitterissä yhdessä edustaja (Arto) Satosen kanssa, jossa hän on raivokkaasti vastustanut kaikkia niitä veroesityksiä, joita kokoomus itse esitti omassa vaaliohjelmassaan”.

Paavo Arhinmäki sanoi aktiivimallin työllisyysvaikutusten olleen nolla, joten korvaavien työllisyysratkaisujen löytäminen ei ole erityisen vaikeaa.

Kokoomuksen Timo Heinonen vastasi salin vasemmalle laidalle puhuessaan katsoen, että ”tässä on se ongelma, että te, arvon sosiaalidemokraatit, olette poimineet meidän ohjelmastamme ainoastaan ne veronkiristykset, te ette ole ottaneet huomioon sitä kokonaisuutta, missä samaan aikaan…”.

Heinosen puheenvuoroa keskeytettiin huvittuneilla välihuudoilla salin vasemmalta laidalta. Siellä tulkittiin hänen sanoneen Arhinmäkeä sosiaalidemokraatiksi.

– Arvoisa puhemies! Puhe tuntuu olevan vaikuttavaa, kun vihervasemmisto huutaa. Mutta kyse on siitä, kyse on siitä… Arvoisa puhemies, jos saan jatkaa. Kyse on siitä, että te poimitte ainoastaan veronkiristykset ettekä sitä mallia, jossa kokonaisuudessa oli myös työn verotuksen ja yritysverotuksen keventämistä, minkä kautta tämä työllisyyskehitys olisi pysynyt myönteisenä ja olisimme päässeet kohti sitä 75 prosentin työllisyysastetta, Timo Heinonen sanoi.

Heinosen mukaan oli mielenkiintoista, että vasemmistoliiton Li Andersson kertoi, että ”on tullutkin muutos, ettei aktiivimallia pureta ennen kuin nämä korvaavat toimenpiteet ovat tulleet”.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah ihmetteli, miksi asiasta on kirjattu hallitusohjelmaan kuten on kirjattu.

– Onko tässä nyt jo, ennen kuin hallitus on päässyt vielä kasaankaan, ilmeisesti jo aika kova näkemysero siitä, mistä loppujen lopuksi on sitten sovittu. Jos tämä on täysin nollakirjaus, niin tarvitsisiko sitä sitten ollenkaan kirjata sinne? Eli silloinhan olisi ollut ihan selkeätä vain sanoa, että aktiivimalli poistetaan. Ilmeisesti tässä nyt on kuitenkin sitten jonkunlaista takaporttia jäämässä sinne joittenkin puolueitten painostuksen takia, Sari Essayah sanoi.

Paavo Arhinmäki vastasi väitettyyn demariksi puhutteluun.

– Nykyinen, tai tuleva, hallitus on sillä tavalla oppositioystävällinen, että muuten niin hyvään hallitusohjelmaan me ihan tarkoituksella loimme joitain kohtia, jotta löytyisi jopa edustaja Heinosen yleensä niin kritiikittömään politiikkaan kohtia, joihin voi tarttua, Paavo Arhinmäki sanoi.

– Ilolla panin merkille myös sen, että vaikka entinen ulkoministeri, entinen edustaja Timo Soini on jäänyt nyt ansaitulle eläkkeelle, niin hänen henkensä elää edustaja Heinosen puheissa suorina lainauksina. Mutta todettakoon sen verran, että olen elämässäni pahempiakin loukkauksia kuullut, kuin sen, että minua kutsuttaisiin sosiaalidemokraatiksi. Kun on puhuttu tästä keskustelukulttuurista, niin pidetään se sillä tasolla, että jos jotain loukkauksia pitää tehdä, niin korkeintaan tällä tasolla, Arhinmäki jatkoi.