Paavo Arhinmäki: Ennen liikkumisrajoituksia on vielä keinoja

Vasemmistoliiton ryhmäjohtaja muistuttaa hallituksen sanoneen, että liikkumisen rajoittaminen on viimeinen keino.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Paavo Arhinmäki toteaa, että liikkumisvapaus on keskeinen kansalaisoikeus, joka on turvattu perustuslaissa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on parhaillaan koolla Säätytalolla pohtimassa erillislakia, jolla säädettäisiin liikkumisrajoituksista.

– Hallitus on sanonut moneen kertaan, että liikkumisen rajoittaminen on aivan viimeinen keino. Nykyisten rajoitusten ja liikkumisenrajoittamisen välissä on keinoja, Paavo Arhinmäki kirjoittaa blogissaan.

Arhinmäen mukaan esimerkiksi kauppakeskuksissa ja kaupoissa voisi olla nykyistä huomattavasti tiukemmat rajoitukset ja etätyöstä voitaisiin antaa entistä voimakkaampi suositus.

Arhinmäki toteaa, että mahdolliset liikkumisrajoitukset edellyttävät väistämättä rinnalleen useita poikkeuksia. Hän huomauttaa, että ulkona liikkuminen on kannatettavaa ja ulkona liikutaan myös erilaisilla välttämättömillä asioilla. Puheet ulkona liikkumisen rajoittamisesta perhepiiriin eivät huomioi yksineläviä ja moninaisia perheitä. Arhinmäki muistuttaa, että erityisesti pääkaupunkiseudulla on myös ihmisiä, joilla ei ole kotia.

– Rajoitusten muotoilu täsmällisesti, kuten perusoikeuksiin puuttuvilta toimilta edellytetään, olisi siten joka tapauksessa vaikeaa. Vielä haastavampaa olisi tällaisten rajoitusten valvonta, Arhinmäki toteaa.

