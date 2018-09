Paavi Franciscus ylisti Viron vapautta Tallinnassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vatikaani ei ikinä tunnustanut Viron neuvostomiehitystä.

Paavi Franciscus on päättänyt nelipäiväisen Baltian-kiertomatkansa tänään Tallinnaan. Liettuan ja Latvian kautta Viroon saapunut paavi kertoi haluavansa vierailullaan osoittaa kunnioitusta pienelle kansakunnalle, joka parhaillaan juhlii satavuotista itsenäisyyttään.

– Kansanne on joutunut historian eri vaiheissa kokemaan katkeran kärsimyksen ja koettelemusten hetkiä, kamppailemaan alati kiistetyn tai uhatun vapauden ja itsenäisyyden puolesta, paavi sanoi presidentinpalatsin ruusutarhassa pitämässään tervehdyspuheessa.

Hän totesi Viron aluetta kutsutun vuosisatojen ajan Terra Marianaksi – Maarjamaaksi eli Marian maaksi.

– Tuo nimi ei ole vain osa historiaanne, vaan myös osa kulttuurianne.

Maria edustaa paavin mukaan muistia ja hedelmällisyyttä, ja hän sanoo siksi mielellään ajattelevansa Viroa muistin ja hedelmällisyyden maana. Viron menneisyys ja nykyisyys antavat hänen mukaansa aiheen katsoa tulevaisuuteen toiveikkain mielin.

Paavi kehotti virolaisia muistamaan, että heidän saavutustensa taustalla vaikuttavat edeltävien sukupolvien ponnistukset, kova työ, henki ja usko.

– Kiitollisen muiston vaaliminen antaa teille mahdollisuuden tunnistaa tämän päivän saavutukset sen historian hedelmäksi, jonka kaikki vapautenne puolesta taistelleet miehet ja naiset ovat synnyttäneet. Se haastaa teidät vuorostanne osoittamaan kunnioitusta heille raivaamalla uusia polkuja tulevia sukupolvia varten, paavi sanoi.

”Vapaus on yhä uudelleen voitettava”

Presidentti Kersti Kaljulaid totesi omassa puheenvuorossaan uskonnonvapauden olleen yksi Viron demokratian vankkumattomista kulmakivistä helmikuun 1918 itsenäisyysjulistuksesta alkaen. Se on hänen mukaansa ollut pohjana Viron ja Vatikaanin väliselle ystävyydelle, joka sinetöitiin jo Viron vapaussodan vielä kestäessä.

– Tämä ystävyys on kestänyt läpi vaikeimpienkin aikojen. Pyhä istuin ei koskaan tunnustanut Viron miehitystä, presidentti Kaljulaid totesi.

Vaikka Viro on neuvostomiehityksen vuosikymmenten jälkeen jälleen vapaa ja kukoistava maa, on Kaljulaidin mukaan syytä muistaa Tallinnassa 25 vuotta sitten vierailleen paavi Johannes Paavali II:n runon viesti: ”Vapaus on yhä uudelleen voitettava, sitä ei voi vain omistaa. Se tulee lahjana, mutta sen voi säilyttää vain taistellen.”

– Meidän on pysyttävä jatkuvasti valppaina suojellessamme vapauttamme ja ihmisoikeuksia. Jos emme niin tee, saatamme voittaa itsellemme muutaman huolettoman päivän, mutta jättää perinnöksi tulevaisuuden, joka on huolia täynnä.

Verkkouutiset seurasi paavin kunniaksi tänään aamupäivällä järjestettyä vastaanottoa Viron presidentinpalatsin ruusutarhassa.

