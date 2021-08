Paavi Franciscus: Koronarokote on rakkaudenteko

Paavi Franciscus kehottaa ihmisiä ottamaan rokotteen koronaa vastaan.

– Jumalan armon ja lukuisin ihmisten työn ansiosta meillä on rokotteita, jotka suojaavat meitä koronatartunnoilta. Ne tuovat meille toivoa, että pandemia loppuu joskus, mutta vain, jos rokotteita on saatavilla ja jos teemme yhteistyötä keskenämme, paavi toteaa videotervehdyksessään.

Paavi on katolisen kirkon ylin hengellinen johtaja. Maailmassa on 1,3 miljardia katolilaista, ja paavin kannanotoilla on suuri merkitys heidän mielipiteenmuodostukselleen.

Rokotteet ovat herättäneet epäilyjä etenkin konservatiivisesti ajattelevien keskuudessa, ja esimerkiksi katolisessa Puolassa paikalliset kirkonjohtajat ovat antaneet ristiriitaisia viestejä rokotteista ja viranomaisten asettamista eristystoimista. Yhdysvalloissa katoliset piispat ovat kehottaneet välttämään Johnson&Johnson-yhtiön rokotetta, koska se heidän mukaansa sisältää abortoitujen sikiöiden kudosta. Paavi Franciscus totesi kuitenkin viime joulukuussa, että hän hyväksyy rokotteen vaikka ei hyväksykään aborttia.

Paavi Franciscus on myös jo aiemmin todennut, että mahdollisimman moni ihminen pitää rokottaa koronaa vastaan.

– Viranomaisten hyväksymän rokotteen ottaminen on rakkaudenteko. Rakkautta itseä kohtaan, ja myös perhettä ja ystäviä kohtaan.

Vaccination is a simple way of promoting the common good and caring for each other, especially the most vulnerable. https://t.co/j9prRxvpoi

— Pope Francis (@Pontifex) August 18, 2021