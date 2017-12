”Peruminen ei poistaisi hankalia asioita”– Jari Lindström puolustaa aktiivimallia

Työministerin mukaan uudistuksen tarkoitus on lisätä työllisyyttä ja kannustaa ottamaan vastaan myös lyhytaikaisia työsuhteita.

Työministeri Jari Lindström (sin.) kommentoi kohua herättänyttä työttömyysturvan aktiivimallia Uuden Suomen blogissaan.

– Aktiivimalli on haukuttu sinne ja syvälle. Olenpa itsekin todennut moneen kertaan ettei se ole täydellinen ja että sitä tulee seurata sekä tarvittaessa korjata. Sen tarkoitus on lisätä työllisyyttä ja kannustaa ottamaan vastaan lyhytaikaisia työsuhteita.

Työministerin mukaan nykyhallituksen aikana on tehty niitä työllisyyspoliittisia uudistuksia, joihin sitouduttiin jo hallitusohjelman laatimisen yhteydessä. Listalta ei ole mahdollista poimia rusinoita pullasta, sillä myös aktiivimallin kaltaiset vaikeat reformit on saatava läpi.

– Sen ongelma on aktiivisuuden näyttämisen kriteeristö. Eli se miten todistat olleesi aktiivinen. Toinen ongelmaksi koettu asia on mallin pakottavuus, Lindström pohtii.

Lindströmin mukaan Suomessa on merkittävä kohtaanto-ongelma avointen työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden välillä. Ongelman taustalla on erityisesti liikkumiseen ja asumiseen liittyvät tekijät, joiden suhteen onkin jo tehty toimenpiteitä.

– Itse uskon haastattelujen tuloksellisuuteen, mutta se toki edellyttää sitä, että tarjolla on työpaikkoja ja työvoimapalveluja. Tämä onkin haaste. Siellä missä on työtä, on jo työvoimapulaa. Ja siellä missä on tekijöitä, ei ole työtä.

– Koulutus ei usein vastaa tarjottua työtä. Siksi olemme miettineet täsmätoimia muun muassa muuntokoulutuksen kautta. Rakennusala on tässä ollut tienraivaaja ja muita aloja on tulossa perässä, Lindström toteaa.