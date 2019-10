Päästökauppaa pitää Sitran mielestä uudistaa

Ilmastosopimuksen tavoitteen saavuttaminen vaatii selvityksen mukaan päästökaupan laaja-alaista uudistusta.

Päästökaupan pelisäännöt on Sitran mukaan päivitettävä, jotta EU voi saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Sitran teettämän tuoreen selvityksen mukaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen saavuttaminen EU:ssa vaatii päästökaupan laaja-alaista uudistusta, joka on toteutettava viipymättä.

– Käsillä on ratkaiseva vuosikymmen päästä 1,5 asteen polulle, eikä meillä yksinkertaisesti ole aikaa päästökaupan kosmeettisiin viilauksiin tai uusien järjestelmien rakentamiseen. Selvityksemme osoittaa, että kolmen keinon yhdistelmällä päästökauppa voidaan uudistaa tarpeeksi laaja-alaisesti. Ja vain laaja-alainen uudistus mahdollistaa päästövähennystavoitteiden saavuttamisen, kertoo tiedotteessa päästökauppaan perehtynyt johtava asiantuntija Outi Haanperä Sitrasta.

Sitran teettämässä The role of the EU ETS in increasing EU climate ambition -selvityksessä analysoitujen keinojen joukossa oli esimerkiksi päästöoikeuksien minimihinta, päästöoikeuksien määrän leikkaaminen ja ilmaisjaon ja ylitarjonnan vähentäminen sekä päästökaupan laajentaminen.

Esimerkiksi päästökaton kiristämisellä eli päästöoikeuksien määrään vähentämisellä on mahdollista saavuttaa merkittäviä päästövähennyksiä, kun taas päästökaupan laajentamisen vaikutukset ovat selvityksen mukaan merkittävästi vähäisempiä.

– Päästökaton kiristäminen on kaikkein keskeisin toimenpide, jolla varmistetaan, että päästökauppa on linjassa uusien, tiukempien ilmastotavoitteiden kanssa, Haanperä kertoo.

Selvityksen perusteella tarvitaan kolmen keinon yhdistelmä, joka sisältää päästökaton kiristämisen lisäksi markkinavakausvarannon vahvistamisen ja päästöoikeuden minimihinnan.

Markkinavakausvarannon vahvistaminen tarkoittaa päästöoikeuksien ylitarjonnan hillitsemistä.

– Tämä on tärkeää, jotta ei uudestaan päädytä vuoden 2008 finanssikriisiä seuranneeseen tilanteeseen, jossa päästöoikeuksien ylitarjonta ja päästöoikeuden alhainen hinta uhkasivat järjestelmän toimivuutta”, Haanperä sanoo.

Kolmantena keinona edelläkävijämaiden tulisi näyttää esimerkkiä järjestelmän vahvistamisessa ottamalla käyttöön päästöoikeuden minimihinta. Samaan aikaan pitäisi mitätöidä vapaaehtoisesti huutokaupattavia päästöoikeuksia, jotta kansalliset päätökset muun muassa hiilivoiman alasajosta eivät lisäisi päästöoikeuksien ylitarjontaa markkinoilla.

Sitra muistuttaa lisäksi, että lisätoimia tarvitaan myös taakanjako- ja maankäyttösektorilla, mutta niitä ei tässä selvityksessä tarkasteltu.

Selvityksen teki saksalainen, kestävyyskysymyksiin erikoistunut tutkimuslaitos Öko-Institut.