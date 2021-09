Päästäänkö vielä yli 15 asteeseen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tänään sunnuntaina Suomeen virtasi lämpimämpää ilmaa.

– Maanantaina lämpötila voi nousta lännessä paikoin 15 asteen vaiheille, Pohjois-Lapissakin yli 10 asteeseen. Tänä vuonna päästään siis ylimmillään 15 asteen tienoille samaan aikaan, kun viime vuonna oli vielä jopa yli 23 astetta. Näyttää siltä, että korkeapaine pysyttelee ensi viikolla Suomessa vielä ainakin alkuviikon ajan. Viimeisimmän ennusteen mukaan seuraavat sateet tulisivat loppuviikosta, jolloin lähinnä Lapin pohjoisosassa sade olisi välillä lunta, Forecan meteorologi Anna Latvala sanoo.

Viimeksi 15 asteen lukema on ylitetty 13. syyskuuta. Silloin päivän korkein lämpötila oli Kirkkonummella 16,0 astetta.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n tuoreen kuukausiennusteen mukaan 27. syyskuuta alkavan viikon keskilämpötila on Lapissa 0–2 astetta keskimääräistä korkeampi, todennäköisesti juuri alkuviikon lämpimämpien päivien ansiosta. Muualla Suomessa viikon keskilämpötila on lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia.

– Täysin aurinkoinen tämä korkeapainesää ei kuitenkaan ole ja aamuisin voi olla sumuakin. Päivälämpötilat kohoavat alkuviikosta laajalti 10 asteen tuntumaan tai pari, kolme astetta sen yläpuolelle. Pakkaset jäävät öisin vähiin lämpimän ilman, tuulen ja lisääntyvän pilvisyyden sekä sumujen vuoksi, Latvala kertoo.

Sademäärä jää 27. syyskuuta alkavalla viikolla osassa maata keskimääräistä pienemmäksi korkeapaineen vaikutuksen takia.

Lokakuun ensimmäisellä täydellä viikolla 4. lokakuuta alkaen korkeapaine on jo väistynyt Suomen itäpuolelle.

– Tässä vaiheessa lännestä saapuvat matalapaineet pääsevät todennäköisesti vaikuttamaan Suomen säähän. Viikon keskilämpötila on koko maassa lähellä ajankohdan keskimääräisiä lukemia. Sademäärät ovat keskimääräisen tienoilla tai hieman sitä runsaampia, Latvala kertoo.

Tältä näyttävät koululaisten syyslomaviikot

Koululaisten syyslomia vietetään eri puolilla Suomea viikoilla 41–43 eli 11.–31. lokakuuta. Lokakuun 11. päivä alkavalla viikolla lomaillaan Opetushallituksen mukaan ainakin Turussa. Viikon keskilämpötila näyttää Suomessa keskimääräiseltä tai osassa maata hieman keskimääräistä korkeammalta.

– Kuukausiennusteen perusteella Euroopan länsiosassa viikon keskilämpötila on tässä vaiheessa lähellä keskimääräistä tai sen yläpuolella, ja lämpöä voi levitä Suomeen asti. Viikon sademäärä on ennusteessa tavallinen, mutta ennusteen epävarmuus on jo kasvanut, toteaa Latvala.

Lokakuun 18. päivä alkava viikko on sääennusteiden kannalta jo kaukana, mutta uusi kuukausiennuste antaa vielä näinkin pitkälle signaalin hieman ajankohdan keskimääräistä lämpimämmästä säästä.

Säätilastojen mukaan lämpötilat kuitenkin laskevat tässä vaiheessa jo selvästi syyskuun tai lokakuun alun lukemista, joten keskimääräiset ylimmät lämpötilat tarkoittavat Suomessa lokakuun puolivälissä maan eteläosassa 6–10 astetta, maan keskiosassa enimmäkseen 4–8 astetta ja pohjoisessa laajalti 2–6 astetta, osassa pohjoista Lappia 0–2 astetta.

– Näyttää siltä, että Länsi-Euroopassa olisi tässä vaiheessa matalapaine, idässä mahdollisesti korkeapaine, ja näiden välistä Suomeen voi päästä virtaamaan lämmintä ilmaa. Koko Pohjois-Euroopan alue on ennusteessa vuodenaikaan nähden keskimääräistä lämpimämpi. Kyseessä on kuitenkin jo lokakuun loppupuoli ja silloin lämpötila on jo tilastollisesti selvästi kuun alkuosaa alempi, joten voi olla, että tässä vain sama säätyyppi jatkuu pitempään, Latvala summaa.

Lokakuun 25. päivä alkavalla ennuste on kuitenkin epävarma, edellisessä kuukausiennusteessa tätä lämpöä ei vielä näkynyt.

– Lokakuun lopussa tilastollinen päivän ylin lämpötila laskee jo Lapissa monin paikoin vähän pakkasen puolelle ja etelän sisämaassakin ollaan viiden asteen vaiheilla. Ensilumikin on jo satanut keskimäärin maan keski- ja pohjoisosassa. Öisin on yleisesti pakkasta, enää vain osassa Etelä- ja Lounais-Suomea ollaan vielä tilastollisesti plussan puolella, Latvala sanoo.