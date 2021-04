Pääsotaharjoitus jaetaan tänä vuonna kolmeen osaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusvoimien kevään pääsotaharjoitus toteutetaan koronavirustilanteesta johtuen kolmena osaharjoituksena eri puolilla Suomea. Myös muut kevään päättöharjoitukset toteutetaan pandemiatilanteen takia erityisjärjestelyin.

Joka toinen vuosi järjestettävässä pääsotaharjoituksessa harjoitellaan eri puolustushaarojen yhteistoimintaa, tulenkäyttöä, logistisia järjestelyjä ja johtamista sekä yhteistoimintaa Rajavartiolaitoksen kanssa.

Puolustusvoimien mukaan jokaiseen osaharjoitukseen osallistuu joukkoja useasta puolustushaarasta, eri joukko-osastoista sekä toimijoita eri puolilta puolustusvoimien organisaatiota.

Puolustusvoimien pääsotaharjoituksen 2021 suurin osaharjoitus on maavoimien Northern Forest 21, joka järjestetään Rovajärvellä, Sodankylässä ja Kittilässä 17.5.–3.6. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 7 000 henkilöä, joista reserviläisiä on noin 2 000.

Merivoimien esikunnan johtama osaharjoitus Ritva 21 järjestetään 26.5.–2.6. Suomenlahden ja Saaristomeren alueella sekä Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen rannikkoalueilla.

Ilmavoimat tukee maavoimien ja merivoimien johtamia kevään osaharjoituksia lentosuoritteilla. Koronatilanteesta johtuen ilmavoimien osaharjoitus Touko 21 siirretään syksyyn viikoille 39–40, jolloin se toteutetaan Ruska 21 -ilmaoperaatioharjoituksena.

Pääsotaharjoituksen lisäksi puolustusvoimissa järjestetään muita päättöharjoituksia, joista merkittävimpiä ovat maavoimien mekanisoitujen joukkojen harjoitus Nuoli 21 Niinisalossa 26.5.–3.6. ja Ilmapuolustusharjoitus 1/21 (IPH 1/21) Lohtajalla 17.–27.5. Kumpaankin harjoitukseen osallistuu palkatun henkilöstön ja varusmiesten lisäksi noin kaksisataa reserviläistä.

Sotaharjoitusten suunnittelussa seurataan koronatilanteen kehittymistä ja toimeenpano tarkastellaan vielä tapauskohtaisesti. Harjoituksissa kiinnitetään erityistä huomiota terveysturvallisuuteen sekä koronaohjeistuksen huolelliseen noudattamiseen. Muutokset harjoitustoimintaan ovat mahdollisia.