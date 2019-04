Pääsiäistä vietetään tavanomaista lämpimämmässä säässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Etelä- ja Länsi-Suomessa lämpötila voi pääsiäisviikolla nousta 17 asteeseen.

Sää on pääsiäisviikolla tavanomaista lämpimämpää, ja lämpötila nousee vähitellen viikon aikana, kertoo Forecan ennuste.

Etelä- ja länsiosassa voi olla loppuviikosta päivällä monin paikoin 14−17 astetta. Maan itäosassa ja Lapissakin lämpötila nousee monin paikoin 10−15 asteeseen.

Viikonvaihteessa pääsiäisen aikaan korkeapaine heikkenee. Kuukausiennusteen mukaan pääsiäisen jälkeen huhtikuun viimeinen viikko on kuitenkin edelleen tavallista lämpimämpi ja korkeapaine saattaa vahvistua jälleen Suomen kaakkoispuolelle.

Huhti−toukokuun vaihteessa ajankohdan keskimääräinen päivälämpötila nousee maan etelä- ja keskiosassa yli kymmeneen asteeseen, pohjoisosassa laajalti 5−10 asteeseen. Pohjois-Lapissa tavallinen lämpötila on edelleen alle +5 astetta. Yölämpötilakin nousee maan etelä- ja keskiosassa nollan vaiheille tai sen yläpuolelle, mutta pohjoisessa on edelleen yöpakkasia.

Toukokuun ensimmäisellä viikolla sää on kuukausiennusteen mukaan lähellä tavanomaista tai hieman lämpimämpi, ja kuun puolivälin lähestyessä lämpötila on jo tavallinen. Toukokuun puolivälissä keskimääräinen päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa laajalti 15 asteen vaiheilla ja eteläisessä Lapissakin jo noin 10 astetta.

