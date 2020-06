Pääseekö Ruotsiin koko kesänä? Näin ministerit vastaavat

Suomen pääministeri kuvaa Ruotsin epidemiatilannetta vaikeaksi.

Hallitus on kokoontunut Säätytalolle neuvottelemaan muun muassa yli 70-vuotiaiden rajoituksista, etätyöstä ja rajakysymyksistä. Suurin keskustelunaihe ovat rajakysymykset, joiden lisähelpotuksista on määrä päättää.

Viime viikon maanantaina Suomi päätti matkustuskuplan avaamisesta Tanskan, Islannin, Norjan ja Baltian maiden eli Viron, Latvian ja Liettuan kanssa. Niiden epidemiatilanne on suunnilleen samanlainen kuin Suomen. Ruotsi jäi kuplasta ulos tautitilanteeseen perustuen, mikä on herättänyt myös närää länsinaapurissa.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ilmaisi Säätytalon portailla pitävänsä rajan avaamista matkustukselle tänään epätodennäköisenä.

– On erittäin valitettavaa, että Ruotsissa epidemiatilanne on niin vaikea kuin se tällä hetkellä on. Me katsomme nimenomaisesti tätä epidemiatilannetta mikä eri maissa on ja siihen pohjaten teemme päätöksiä. Tässä tautitilanteessa mikään muu mittari ei oikeastaan ole merkitsevä, Sanna Marin totesi.

– Tietenkin arvostamme sitä yhteistyötä, mikä Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa on tehty vuosien saatossa. Ja tästäkin eteenpäin tullaan tekemään. Mutta valitettavasti epidemiatilanne maissa on hyvin erilainen, Marin sanoi.

Pääministeri totesi, ettei usko matkustusrajoitusten höllentämiseen tämän kesän aikana, jos tautitilanne on ”nykyisen kaltainen tai paheneva”.

– Tietenkin me kaikki toivomme, että tautitilanne paranisi Ruotsissa ja pääsisimme palaamaan normaalimpaan kanssakäymiseen myös tältä osin, Sanna Marin sanoi ja totesi, että rajoja avataan todennäköisesti maissa, joissa epidemiatilanne on suunnilleen samanlainen kuin jo viime viikolla kuplaan hyväksytyissä maissa.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) mukaan hallituksella on yhtenäinen näkemys Ruotsi-kysymyksen ratkaisemisen suhteen.

– Tautitilanne on erilainen Ruotsissa. Se on erilainen myös naapurissa Venäjällä. Se, mitä olen aikaisemminkin sanonut on, että pitäisi päästä mahdollisimman pian palaamaan normaaliin taas. Toki ollaan osana sitä Ruotsia myös valmiita auttamaan, että pääsevät takaisin normaaliin. Viimeisin tilannekuva tulee THL:ltä ja STM:ltä tuolla [neuvotteluissa] ja sen mukaan edetään.

Tällä hetkellä ruotsalaiset voivat tulla Suomeen välttämättömiksi katsotuista syistä. Sellaiseksi katsotaan esimerkiksi seurustelusuhde.