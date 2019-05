Pääpuolueet kärsivät Britannian paikallisvaaleissa

Työväenpuolue ja konservatiivit ovat menettäneet satoja paikkoja Englannissa ja Pohjois-Irlannissa pidetyissä paikallisvaaleissa.

Puolueiden edustajat ovat myöntäneet tuloksen olleen seurausta maan parlamenttiin jumiutuneesta EU-eroprosessista.

Alustavien tulosten mukaan EU-myönteiset liberaalidemokraatit yli kaksinkertaistivat valtuustopaikkansa Englannissa 561:een. Myös vihreät lisäsivät paikkojaan kuudesta 44:ään. Konservatiivit menettivät 433, työväenpuolue 81 ja EU-vastainen UKIP 54 paikkaa.

– Näyttää siltä, että äänestäjät ovat hylänneet sekä konservatiivit että työväenpuolueen. Molemmat menettivät valtavan määrän ääniä ja valtuustopaikkoja, vaaliasiantuntija Sir John Curtice sanoo BBC:lle.

Konservatiivit kärsivät suurimmat tappionsa maan eteläosissa, joissa enemmistö äänesti vuonna 2016 EU-jäsenyyden puolesta.

Curticen mukaan pääpuolueiden tappioputki jatkuu todennäköisesti myös toukokuun lopun EU-vaaleissa, jolloin Brexit-puolueen ja Change UK:n kaltaiset tulokkaat kilpailevat perinteisten puolueiden äänistä.

