Päänsärkyä, kipua kasvoissa – näin Intian koronan sienitulehdus tappaa

Mukormykoosin hoidossa ripeä hoito on ensisijaisen tärkeää.

Koronaviruksen vaarallinen jälkitauti, ”musta sieni” on nopeasti noussut vakavaksi ongelmaksi Intiassa, uutisoi The Indian Express. Taudin synty on linkitetty erityisesti koronaviruksen hoidossa käytettäviin lääkesteroideihin.

Musta sieni, eli mukormykoosi on lähtöisin sienihomeesta, jota löytyy tavallisimmin maaperästä, mätänevistä kasveista, kosteista paikoista mutta myös ihmisistä ja eläimistä. Tällaisia sienihomeiden laatuja on kaikkiaan olemassa noin 144 00 erilaista, mutta vain osa niistä on ihmiselle vaarallisia. Normaalitilanteessa kehomme pystyy puolustautumaan myös haitallisia sieniä vastaan.

Varsinainen riski syntyykin yleensä, kun immuunisysteemimme on heikentynyt syystä tai toisesta. Tällaisia tekijöitä voivat olla muun muassa diabetes, steroidilääkitys, aliravitsemus, syöpä tai HIV.

Mukormykoosi on vakava, joskin harvinainen homeen aiheuttama sieni-infektio, joka ei kuitenkaan tartu ihmisestä toiseen. Mukormykoosi voi ilmetä missä vain vaiheessa koronaviruksen jälkeen, joko heti sairaalahoidossa tai jopa vielä viikkoja paranemisen jälkeen. Koronavirus aiheuttaa sieni-infektiolle sopivat olosuhteet kehossa, tuhoten ilmateiden limakalvoja ja verisuonia. Myös verensokeria lisäävät koronalääkkeet auttavat sienen kasvua.

Infektion syntyessä sieni tunkeutuu elimistöön yleensä nenäontelon kautta, tuhoten verisuonia ja aiheuttaen kuolion kasvon kudoksissa. Oireet ilmenevät ensin nenän tukkoisuutena ja verenvuotona. Sieni leviää nopeasti esimerkiksi pääkallon luustoon ja silmäkuoppiin, aiheuttaen kipua, silmien pullistumista ja punoitusta, harhanäkyjä tai sokeutumista. Aivoihin päästyään mukormykoosi voi johtaa sisäiseen verenvuotoon, halvaukseen ja lopulta kuolemaan.

Mustaa sientä voidaan hoitaa, joskin se on vaativaa ja vaatii akuutteja toimenpiteitä. Suurin osa sairastuneista tulee leikata välittömästi diagnoosin jälkeen vaarallisen kudoksen poistamiseksi kehosta. Vakavissa tapauksissa jopa koko tulehtunut silmämuna voidaan joutua poistamaan. Mikäli infektio on päässyt aivoihin asti, joudutaan kallon sisältä poistamaan painetta vaikein toimenpitein.

Mukormykoosin kuolleisuusaste on hyvin korkea, jopa 50-90 prosenttia. Infektion edettyä aivoihin kuoleman todennäköisyys nousee entisestään. Tämän vuoksi aikainen diagnosointi ja tehokas hoidon aloittaminen on äärimmäisen tärkeää.