Pääministerin valtiosihteeri vanhempainvapaalle

Sanna Marinin valtiosihteeriksi nousee erityisavustaja Henrik Haapajärvi.

Valtioneuvosto on nimittänyt tänään torstaina erityisavustaja Henrik Haapajärven pääministeri Sanna Marinin (sd.) valtiosihteeriksi.

Haapajärvi toimii valtiosihteeri Mikko Koskisen sijaisena tämän vanhempainvapaan ajan 17.9.2020-17.1.2021.

Koskinen on pääministerin valtiosihteerinä johtanut valtioneuvoston COVID-19-koordinaatioryhmää.

Pääministerin EU-asioiden erityisavustaja Matti Niemi siirtyy Haapajärven sijaiseksi pääministerin poliittiseksi erityisavustajaksi ja SDP:n hallitusryhmän sihteeriksi.

Valtiosihteeriksi nimitetty Haapajärvi on toiminut aiemmin muun muassa Ammattiliitto Pron elinkeino- ja ympäristöpoliittisena asiantuntijana. Hän on koulutukseltaan on hallintotieteiden ylioppilas.