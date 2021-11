Pääministerin mukaan velkasuhde voi taittua ilman leikkauksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sanna Marinin mukaan hallituksen taloustoimet ovat johtaneet nopeaan kasvuun.

SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marinin kehui puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään puheessa hallituksen talouspolitiikkaa sekä sote-uudistusta. Hänen mukaansa hallituksen tulevaisuusinvestointeihin nojaava politiikka on toimiva.

– Hallituksen talouspolitiikan ansiosta pitkän aikavälin taloudellinen kestävyys on parempi kuin miltä tilanne näytti ennen koronaa, Marin sanoo.

Marinin mukaan hallitus on onnistunut pehmentämään koronan taloudellista iskua. Hänen mukaansa hallituksen taloustoimet ovat johtaneet nopeaan kasvuun, jonka myötä velkaantuminen on taittumassa.

– Velkasuhteen taittuminen, joka vielä vuosi sitten näytti vaativan miljardileikkauksia ja vuosikymmenen aikaa, voi toteutua jo lähivuosina ilman merkittävää sopeutusta, Marin sanoo.

Marin vertaa puheessaan myös Suomea Ruotsiin ja sanoo, että työllisyystilanteen kannalta Suomen ja Ruotsin ero ei ole ollut 2000 luvulla kertaakaan näin pieni.

Marinin mukaan on tärkeää, että myös tulevaisuudessa valtion rooli taloudessa säilyy suurena.

– Signaalit niin Ruotsista, Hollannista kuin Saksasta kertovat, että valtio on ottamassa uudenlaista, aktiivista roolia. Meillä tämä kehitys on ollut käynnissä jo vuoden 2019 eduskuntavaaleista, mutta on aivan keskeistä, jatkuuko se tämän hallituskauden jälkeen. Onko meillä sama suunta Euroopan kanssa, vai ajaudummeko näivettymisen tielle ja menetämme investointeja ja työpaikkoja kilpailijoillemme, Marin kysyy.

Marin kehuu puheessaan myös suomalaista hyvinvointivaltiota. Hänen mukaansa koronakriisin myötä hyvinvointivaltio on tullut entistä konkreettisemmaksi ihmisten elämässä. Marinin mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus tulee kehittämään hyvinvointivaltiota entisestään.

– Suomi on nyt ottamassa seuraavan askeleen hyvinvointivaltiona, kun parannamme merkittävällä tavalla sosiaali- ja terveyspalveluita soteuudistuksen kautta, Marin sanoo.