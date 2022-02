Pääministeri väläytti Ylellä ratkaisua polttoaineen hintaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sanna Marinin mukaan energian hinnanousu on huolestuttavalla tasolla.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että jakeluvelvoitetta voitaisiin tarkistaa polttoaineen hintoihin nopeasti vaikuttavana keinona.

Pääministeri sanoi energian hinnannousun olevan huolestuttavalla tasolla. Hänen mukaansa hallitus on keskustellut asiaan liittyvistä täsmätukitoimista viimeksi perjantaina.

– Olemme käyneet mahdollisia toimia läpi. Energian hinta on huolestuttavan korkealla, se näkyy kansalaisten kukkarossa ja yritysten tilanteessa, Marin kertoi.

– Haasteena on löytää keinoja, jotka purisivat mahdollisimman nopeasti, etsimme ennen muuta sellaisia keinoja, jotka auttaisivat mahdollisimman nopeasti ja niihin käytetty euromäärä ei olisi sellainen, että se näkyisi julkisessa taloudessa kohtuuttomalla tavalla.

Polttoaineen jakeluvelvoitetta Marin pitää edelleen hyvänä keinona liikenteen päästöjen vähentämiseen. Hänen mukaansa on kuitenkin kaksi eri asiaa, kuinka pitkän aikavälin ilmastotoimia tehdään ja kuinka akuuttiin energiakriisiin vastataan. Marin painottaa molempien tarpeellisuutta nykytilanteessa.

– On syytä erottaa kaksi asiaa. Toinen asia on että olemme nyt akuutissa energiakriisissä, erittäin voimakkaassa hintojen nousussa joka kiihdyttää inflaatiota. Toinen asia on sitten se, millä tavalla etenemme kohti ilmastotavoitteitamme ja miten pääsisimme irti riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista. Millä tavalla teemme pitkän aikavälin ilmastotoimia, Marin sanoi.

Marin pitää jakeluvelvoitetta kuitenkin yhtenä tarkasteltavana keinona polttoaineen hintojen alentamiseen. Esimerkiksi jakeluvelvoitten kiristämisen aikataulua voisi hänen mukaansa tarkastella.

– Kyllä minun mielestäni tämä on yksi asia, mitä pitää arvioida. Millä aikataululla, millä aikavälillä, millä tavalla esimerkiksi tämän jakeluvelvoitteen osalta toimimme. Voimmeko nyt tehdä muutoksia jotka välittömästi helpoittaisivat tätä tilannetta, jopa nykyisestä jakeluvelvoitteesta, kuitenkin niin että muutokset olisivat määräaikaisia.