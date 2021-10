Pääministeri vakuuttaa Ylellä hallituksen toimintakykyä

Hallituspuolueiden välillä on ollut eripuraa tämän tästä ja kiistoja on käyty julkisuuden kautta.

Hallitus on silti toimintakykyinen, vakuuttaa pääministeri Sanna Marin (sd.) Ylelle.

– Me katsomme eteenpäin ja ratkaisemme niitä kysymyksiä, mitä hallituksen pöydällä on. Historiasta näemme, että koalitiohallituksissa puolueiden välillä on erimielisyyksiä. Näin se on, kun meillä on monipuoluehallitukset. Pyrin pääministerinä sovittelemaan ja hakemaan konsensusta eri puolueiden välillä. Se on minun tehtäväni.

Pääministeri vakuutti, että esimerkiksi hänen välinsä valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) kanssa ovat toimivat.

Marin huomautti, että maaliskuussa ovat edessä vaikeat neuvottelut 370 miljoonan euron sopeutustoimista. Hänen mukaansa velkaantuminen ei ole tavoiteltavaa. Suomella on Marinin mukaan tällä hetkellä erittäin merkittävät investointitarpeet.

– Kehyskysymys ei ole mitenkään uusi asia. Miten vastaamme tulevaisuuden isoihin haasteisiin? Suomi ei ole tässä yksin. Esimerkiksi Hollanti on ottamassa erittäin mittavasti lainaa tehdäkseen investointeja vihreään siirtymään. Meidän pitää pysyä kehityksessä mukana ja tehdä näitä investointeja. Kannan huolta Suomen kilpailukyvystä, Marin sanoi.

Pääministeri myönsi Veikkaus-jupakan sekavuuden. Marinin mukaan asiassa lähdettiin neuvottelemaan sillä ajatuksella, että kompensaatio tulisi kaikille edunsaajille yhdenvertaisesti. Pääministeri kiistää, että Veikkaus-jupakassa hänen tavoitteenaan oli turvata vain kulttuurin rahoitus.

– Jokainen neuvottelu on viiden puolueen yhteinen. Mielestäni on tärkeää, että edunsaajia kohdellaan yhdenvertaisesti.

Veikkaus-jupakka on herättänyt kysymyksen siitä, saavatko rahaa ne, jotka huutavat kaikista kovimmin. Marin kertoi ymmärtävänsä, että tilanne saattaa näyttää siltä.

– Keskustelu nousi julkisuuteen näiden kulttuuritoimijoiden osalta. Itse olisin halunnut hoitaa tämän niin, että olisimme neuvotelleet rauhassa. Meillä oli tarkoitus neuvotella tästä ennen kuin asiasta nousi äläkkä, hän sanoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.