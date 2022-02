Pääministeri Ukrainan tilanteesta: Venäjä ei peittele valmiuttaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sanna Marinin mukaan Euroopan unionilta vaaditaan yhtenäisyyttä.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan eduskunnan istuntokausi alkaa tilanteessa, jossa Venäjä on kyseenalaistanut Euroopan turvallisuusjärjestyksen perusteita.

– Jännitteet Ukrainan läheisyydessä eivät ole vähentyneet ja tilanne on vakava. Venäjä ei peittele valmiuttaan jatkaa Ukrainan painostamista, Marin sanoi eduskunnassa valtiopäivien avajaiskeskustelussa.

Marinin mukaan tilanne vaatii Euroopan unionilta ja kansainväliseltä yhteisöltä yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä.

– Mikäli Venäjä ryhtyy uusiin sotilaallisiin toimiin Ukrainaa vastaan, siihen on oltava valmius vastata mittavin pakottein, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan käynnissä on “pitkäkestoinen kansainvälisen toimintaympäristön muutos”, joka vaikuttaa koko Eurooppaan.

Koronavirus ei ole vielä kokonaan poistunut politiikan päiväjärjestyksestä, mutta Sanna Marinin mukaan Suomen tilanne on “valoisampi kuin vielä hetki sitten ajattelimme”.

– Omikronmuunnos on levinnyt laajasti, mutta se ei ole aiheuttanut samassa suhteessa vakavia sairastumisia kuin edelliset virusvariantit. Tautitapausten suuresta määrästä johtuen sairaanhoidon kuormitus on kuitenkin edelleen korkealla tasolla, Marin sanoi.

Pääministerin mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että epidemiatilanne on tasaantunut ja menossa parempaan suuntaan.

– Meidän on kuitenkin muistettava, että virus on arvaamaton ja tilanteet voivat muuttua nopeastikin. Siksi meillä on oltava aina valmius reagoida muuttuvaan tilanteeseen.

Sanna Marinin mukaan pandemia on opettanut, että Suomi ei ole ollut tarpeeksi varautunut tämänkaltaisiin kriiseihin. Pääministerin mukaan lainsäädäntö kaipaa päivitystä.

– Osana tätä varautumista olemme käynnistäneet valmiuslain uudistuksen, joka koskettaa laajasti lähes kaikkia hallinnonaloja, Marin sanoi eduskunnalle.

Pääministeri Marinin mukaan hallitus aikoo antaa kevätistuntokauden aikana yhteensä 166 esitystä eduskunnalle.

Hallitus antaa esitykset muun muassa seitsemän päivän hoitotakuusta, avoimuusrekisteristä0 ja translain uudistamisesta.

– Jo lähiviikkoina hallitus aikoo esittää seksuaalirikoksia koskevan kokonaisuudistuksen, jossa lähtökohtina ovat koskemattomuus ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus, Marin sanoi.