Pääministeri: Tuemme EU:n yhteistä Venäjä-politiikkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Geopoliittisen kilpailun myötä vastakkainasettelu on tiivistynyt myös lähialueillamme, sanoo pääministeri Juha Sipilä.

– Olemme aina uskoneet hyvin konkreettisiin ja pragmaattisiin toimiin sekä korostaneet oman lähialueemme vakauden tärkeyttä. Jatkamme tätä määrätietoisesti. Suhteemme Ruotsiin ja Viroon ovatkin historiallisen läheiset. Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö on viime vuosina tiivistynyt merkittävästi. Panostamme myös aktiivisesti pohjoismaiseen ja alueelliseen yhteistyöhön, Juha Sipilä (kesk.) sanoi suurlähettiläskokouksessa Helsingissä.

Pääministerin mukaan Suomi ”tukee vankkumattomasti EU:n yhteistä Venäjä-politiikka”, mutta sanoi myös pitävänsä tärkeänä kahdenvälistä Venäjä-suhteen hoitoa ja keskustelua alueellisista kysymyksistä.

– Itämeren suojelu, arktiset kysymykset ja pohjoinen ulottuvuus ovat esimerkkejä siitä käytännönläheisestä yhteistyötä, josta kaikki osapuolet voivat hyötyä.

– Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö on meille keskeistä. Yhdessä voimme vahvistaa alueemme turvallisuutta ja vaikutustamme kansainvälisissä kysymyksissä, Sipilä totesi.

Sipilä korosti, että linjakkaan EU- ja monenkeskisen politiikan perustana ja rinnalla on lisäksi myös toimivat kahdenväliset suhteet kumppaneihimme.

– Näitä on vaalittava ja kehitettävä määrätietoisesti, joskus jopa itsekkäästi. Valmistelemme vielä vierailua Yhdysvaltoihin. Tapaan myös Venäjän kollegani syksyn aikana, Sipilä kertoi.

EU:n puolustettava sääntöpohjaista järjestelmää

Pääministeri totesi Brexitin ravistelleen Euroopan unionia.

– Peloista huolimatta Brexit ei kuitenkaan hajottanut unionia, vaan pikemminkin se yhdisti. Tätä yhtenäisyyttä tarvitaan edelleen. Hajaannukselle ei ole sijaa. Meille perus- ja ihmisoikeudet ovat jakamattomia. Tämä on se punainen lanka, joka meitä yhdistää. Jokaisen jäsenvaltion on sitouduttava tähän. EU:n on tarvittaessa pystyttävä ottamaan käyttöön myös ehdollisuuden periaate taatakseen näiden perusoikeuksien kunnioitus.

Sipilän mielestä EU:n on puolustettava kynsin ja hampain sääntöpohjaista järjestelmää, yhteisiä perusoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta, vapaata kauppaa sekä kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

– Euroopan unionin on oltava suunnannäyttäjä ja johtaja näillä osa-alueilla. Tämä ei ole vain velvollisuus eurooppalaisia kohtaan, se on velvollisuus ihmiskuntaa kohtaan.

Sipilän mielestä Euroopan on myös otettava selkeä johtajuus ilmastopolitiikassa.

Niin ikää pääministeri totesi, että EU:n on otettava vapaakaupan edistäjän rooli yhtenäisenä ja vahvana.

– Maailma menestyy ja kehittyy ainoastaan avoimena yhteisönä. Myöskään Euroopan unionissa ei ole tilaa protektionismille.

EU:n puolustusulottuvuudesta Sipilä totesi, että se on kehittynyt nopeammin kuin osasimme ajatella.

– Itse pidän erityisen tärkeänä, että EU:n puolustusyhteistyö edistää myös sen kansalaisten turvallisuutta, ei pelkästään kriisinhallintaa.

Kaoottista maahanmuuttoa

Sipilän mukaan laittoman maahanmuuton osalta tilanne on ollut Euroopassa kaoottinen.

– Meidän tulee puuttua muuttoliikkeen perimäisiin syihin. Lisäksi meidän on luotava järjestelmä, joka kitkee kaiken laittoman toiminnan maahanmuuton ympäriltä. Tarvitsemme järjestelmän, jolla kyetään löytämään aidosti apua tarvitsevat ja ohjaamaan heidät turvapaikkaprosessissa eteenpäin, hän sanoi.

Pääministerin mielestä kesäkuun EU-huippukokouksen päätösten suunta on oikea ja unioni on matkalla kohti Suomenkin ajamaa tavoitetta, jossa muuttoliikettä hoidetaan entistä enemmän pakolaisten uudelleensijoittamisen ja kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta läheisessä yhteistyössä YK-järjestöjen kanssa.

Merkittävä vuosi

Sipilä totesi, että tuleva vuosi on monella tapaa merkityksellinen Euroopan unionille ja Suomelle.

– Euroopan parlamentin vaalit käydään toukokuussa, uusi parlamentti aloittaa toimintansa heinäkuussa. Uuden komission muodostaminen käynnistyy saman tien. Suomi aloittaa puheenjohtajana heinäkuun alussa.

Sipilän mukaan Suomen puheenjohtajakauden merkitys EU:n uuden viisivuotiskauden strategisen ohjelman valmistelussa tulee olemaan merkittävä.

– Käynnistimme valmistelut jo hyvissä ajoin viime keväänä. Puheenjohtajakauden valmistelut tehdään huolella yli parlamentaaristen rajojen. Kansallinen ohjelma tämän hallituksen osalta hyväksytään alkuvuodesta.

– Haluan, että Suomi on vahva puheenjohtaja, joka näkyy ja jonka ääni kuuluu. Meillä on oltava herkkyyttä kuulla jokaista ja edistää yhteisten päätösten syntymistä. Me näemme ja ajamme tiukasti Euroopan yhteistä etua, mutta sopivasti suomalaisin aromein. Haluan, että ensi vuoden jälkipuoliskolla sinivalkoinen käden jälkemme näkyy eurooppalaisella agendalla, Sipilä sanoi.