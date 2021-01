Pääministeri soitti Pfizerin johtajalle 17 kertaa – rokotteet saatiin

Israelin Benjamin Netanjahu ei säästellyt lobbaamisessakaan.

Israelissa on koronarokotettu jo joka viides kansalainen ja maaliskuun loppuun mennessä on rokotettu viisi miljoonaa ihmistä. Syntymässä olevasta ihmeestä on alettu puhua paljon, mutta olennainen tekijä on saattanut jäädä vaille huomiota.

Rokotteet hankittiin lääkeyhtiö Pfizerilta ja niistä maksettiin ylimääräistä hintaa. Ne olisivat silti voineet jäädä saamatta, jos maan johto olisi pysytellyt istumassa käsiensä päällä tai odotellut muiden hoitavan asian.

Pääministeri Benjamin Netanjahu on sen sijaan prosessin aikana henkilökohtaisesti puhunut rokotteista Pfizerin toimitusjohtaja Albert Bourlan kanssa 17 eri kertaa.

Pääministeri mainitsi asiasta puheessaan julistaessaan Takaisin elämään -rokotejatkokampanjan.

Netanjahun mukaan Israelista tulee ”kansainvälinen malli kokonaisen maan nopealle rokottamiselle”. Sopimuksen myötä Pfizer saa hänen mukaansa tiedot rokotuksista, jotta se pääsee kehittämään strategioita viruksen voittamiseksi.

Israelin mukaan Netanjahu on saanut useita onnitteluja Euroopan johtajilta, muun muassa Itävallan liittokansleri Sebastian Kurzilta ja Tanskan pääministeri Mette Frederikseniltä.

כולנו ביחד חוזרים לחיים 🇮🇱 pic.twitter.com/4nmZt2sTj7 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 8, 2021

הרכבת האווירית של פייזר ממשיכה. עד סוף מרץ, 5 מיליון יחוסנו, רובם גם במנה השניה. pic.twitter.com/QV3AdqWNv7 — Yuli Edelstein 🇮🇱 יולי אדלשטיין (@YuliEdelstein) January 10, 2021

LUE MYÖS:

Israelin valtava hanke – koronasta yritetään nopeasti eroon (VU 27.12.2020)