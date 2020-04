Pääministeri-kytköstä markkinoinnissa hyödyntänyt sai varoituksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhtiön selvityksen mukaan viestintäjohtajan perhesuhde on noussut esiin yksittäisissä viesteissä ja keskusteluissa.

MarkkinointiAkatemia on selvittänyt työntekijöidensä toimintaa liittyen pääministeri Sanna Marinin (sd.) avopuolisoon, yhtiön viestintäjohtaja Markus Räikköseen.

Talouselämä kertoi viime viikolla, että MarkkinointiAkatemiassa yritettiin hankkia uusi asiakas kertomalla yhtiön voivan auttaa omia asiakkaitaan saamaan koronatukia. Samassa yhteydessä korostettiin Räikkösen perhesuhdetta pääministeriin.

– Yhtiönä emme missään tapauksessa käytä tällaisia epäasiallisia keinoja markkinoinnissa. Emme hyväksy tällaista toimintatapaa työntekijöiltämme, MarkkinointiAkatemian toimitusjohtaja Mikko Pulkkila sanoo tiedotteessa.

MarkkinointiAkatemia kertoo halunneensa tukea yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Siksi yhtiö tarjoutui auttamaan tukihakemuksien tekemisessä Business Finlandille ja Ely-keskuksille. Apua on annettu veloituksetta ja sitoumuksetta.

MarkkinointiAkatemian tekemän selvityksen mukaan yksittäisissä asiakassähköposteissa ja -keskusteluissa on noussut esiin, että viestintäjohtajan avopuoliso on pääministeri Sanna Marin. Tämän tiedon hyödyntäminen markkinoinnissa ei ole yhtiön ohjeistuksen mukaista eikä toimintatapaa olisi missään nimessä hyväksytty.

Yhtiö on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin. Yhden henkilön osalta on annettu varoitus ja hänet on siirretty toisiin tehtäviin. Asian läpikäyntiä jatketaan sisäisesti.

– Tulemme käsittelemään viestintää ja markkinointia henkilöstön kanssa, ja käymme tarvittaessa lisäkeskusteluja, jotta tulevaisuudessa voidaan toimia paremmin, Pulkkila kertoo.