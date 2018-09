Pääministeri: Jean-Claude Junckerin puhe merkittävä Suomen kannalta

Pääministeri Juha Sipilän mielestä Jean-Claude Junckerin puhe oli merkittävä Suomen EU-puheenjohtajakauden kannalta.

– Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker nosti esille EU:n suuria haasteita ja ideoi konkreettisia esityksiä. Puhe oli monella tapaa erinomainen, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kiittelee.

Hänen mukaansa yksi pieni, mutta arkinen asia oli, että Junckerin mukaan kellojen siirtämiselle ollaan saamassa viimein piste.

– Tämä on työvoitto meille suomalaisille. Aloite lähti meiltä ja asiaa ovat edistäneet niin ministerimme kuin meppimmekin, Sipilä toteaa.

Hänen mielestään Junckerin puhe oli merkittävä Suomen puheenjohtajakauden kannalta.

– Hän nosti esille asioita, joiden eteen Suomi on tehnyt pitkään töitä. Näistä asioista lähetin viime viikolla myös Junckerille kirjeen.

Sipilä nostaa Junckerin puheesta kuusi asiaa:

1. Selkeä vaatimus monenkeskisen järjestelmän sekä avoimen ja vapaan kaupan puolesta, jossa EU:lla on merkittävä globaalin toimijan rooli. Juncker puhui myös yhtenäisten sisämarkkinoiden sekä digitalisaation puolesta.

– Nämä ovat Suomelle hyvin keskeisiä asioita. Tätäkin esimerkiksi käsittelin kirjeessäni Junckerille, Sipilä toteaa.

2. EU:n on pyrittävä kunnianhimoisimpiin ilmastotavoitteisiin esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Säädösten on tuettava muovinkäytön hillintää.

– Näin otamme askeleita kohti EU:n ilmastojohtajuutta, jota olen peräänkuuluttanut, Sipilä sanoo.

3. Vahvempi ja turvallisempi EU. Komissio jatkaa töitä EU:n vastuullisemman ja itsenäisemmän puolustuspolitiikan kehittämiseksi. Sipilän mukaan vain tällä tavoin voimme olla vahvoja ulkoisia sekä sisäisiä uhkia vastaan.

4. EU:n yhtenäisyys ja kyky puhua yhdellä äänellä.

– Tarvitsemme tätä kauppapolitiikassa, ulkosuhteissa ja ilmastopolitiikassa. Ilman jäsenvaltioiden yksimielisyyttä, emme voi kilpailla globaalista johtajuudesta.

5. Muuttoliikkeen kokonaisvaltainen hallinta. Sipilän mielestä on tärkeää, että EU tekee konkreettisia parannuksia rajavalvontaan ja tehostaa toimia myös palautusprosessissa.

– Kaiken lähtökohtana on aina oltava ihmisyys. EU:n on löydettävä tapa, joka huomioi jäsenvaltioiden keskinäisen solidaarisuuden sekä uudet ja lailliset maahantuloväylät. Junckerin näkemykset ovat sitä, mitä Suomi on pitänyt pitkään esillä. Nyt on pidettävä huoli, että muutoksia tapahtuu.

6. Afrikasta entistä vahvempi kumppani EU:lle. Konkreettiset panostukset Afrikkaan työpaikkojen luomiseksi ja investointien lisäämiseksi ovat EU:n todellinen tulevaisuuden tehtävä. Junckerin esittämät avaukset vievät kehitystä askeleen pidemmälle.

– Tämä on hyvä asia, arvioi pääministeri Sipilä.