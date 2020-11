Pääministeri IL:lle: Emme halua vaikeuttaa ihmisten elämää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen tavoite on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Yksi keino on luonnollisesti nostaa polttoaineiden hintoja, mutta asiasta on eriäviä näkemyksiä myös hallituksen sisällä.

– Meidän tavoitteemme ei ole nostaa liikkumisen hintaa vaan tehdä siitä entistä päästöttömämpää, ja tässä esimerkiksi käyttövoimaratkaisut ovat yksi osa-alue, josta voidaan vähentää, sanoo pääministeri Sanna Marin (sd.) Iltalehdelle.

Hänen mukaansa päästövähennyksille on muitakin keinoja, kuten julkisen liikenteen tukeminen, raideinvestoinnit ja kaupunkialueiden rakentaminen niin, että liikkumisen tarve vähenee.

– En itse lähesty asiaa siitä näkökulmasta, että halutaan vaikeuttaa ihmisten elämää. Me haluamme parantaa ihmisten elämää ja sen vuoksi alueellinen ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä elementtejä, kun haetaan ratkaisuja, Marin sanoo.

Pääministeri totesi, että hallituksella on yhteinen tavoite päästöjen vähentämiseksi, josta pidetään kiinni.

– On selvää, että tavoite on erittäin haastava, se ei tule olemaan helppo. Mutta meillä on olemassa ratkaisuja, kuten liikenteen sähköistäminen ja kestävät polttoaineet, hän sanoo.

Hallitus keskusteli tänään iltakoulussaan liikenteen päästövähennyksistä.