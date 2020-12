Pääministeri: En tiedä, milloin loput lapsista tuodaan Suomeen

Sanna Marinin mukaan erityisedustaja on toiminut hallituksen linjausten mukaisesti.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi ennen hallitus- ja oppositiopuolueiden tapaamista eduskunnassa, että al-Holin naisten ja lasten tuominen Suomeen perustui viranomaisharkintaan.

Pääministerin mukaan ”on selvää, että tämän kaltaisiin tilanteisiin sisältyy riskejä”.

– Varmasti asianomaiset viranomaiset osaavat tätä paremminkin avata, mutta ennen muuta tässä on varmasti toimittu niin, että on katsottu, millä tavalla voidaan turvata lastenoikeuksien toteutuminen ja se, että he pääsevät turvaan ja suojaan. Tämä harkinta on tehty viranomaistoimintana. Hallituksen linja on ollut, että pyrimme kotiuttamaan lapset Suomeen, Marin sanoi.

– Kuten aikaisemmin jo tuossa totesin, on selvää, että tämän kaltaisiin tilanteisiin sisältyy myös riskejä, mutta meidän velvollisuutemme on pyrkiä toimimaan niin, että lasten oikeudet toteutuvat, ja että he pääsevät takaisin Suomeen. Joten tämän puitteissa on toimittu, Marin vastasi opposition kritiikkiin ISIS-naisten mahdollisesti aiheuttamasta turvallisuusuhasta.

Marin ei kuitenkaan suostunut arvioimaan, mitä nämä riskit ovat.

– Erityisedustaja Jussi Tanner on toiminut hallituksen linjausten mukaisesti sikäli, kun hallitus jo vuosi sitten oman linjansa muodosti. Pyrimme siihen, että saisimme kotiutettua suomalaiset lapset al-Holilta niin pikaisesti kuin mahdollista.

Hän sanoi, ettei tiedä, milloin loput lapsista tuodaan Suomeen.

– Minulla ei ole tätä tietoa, enkä voi sitä sanoa.

Marin sanoi, ettei voi vastata myöskään siihen, milloin aikuiset naiset palaisivat mahdollisesti Suomeen.

– Minä en voi tähän vastata, koska tämä on viranomaisharkintaa. Se on viranomaisten käsissä.