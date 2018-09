Pääkaupunkiin lisää esteitä autoilulle? Näin vastataan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vain vihreät ja vasemmistoliitto kannattavat varauksetta ruuhkamaksuja Helsinkiin.

Autoliikenteen rajoittaminen hinnoittelulla todetaan Helsingin kaupungin syksyn aikana päätöksentekoon tulevassa ilmasto-ohjelmassa liikenteen osalta tehokkaimmaksi tavaksi vähentää päästöjä.

Käytännössä tämä merkitsee yksityisautoilijoiden kohdalla pysäköinnin hintojen nostamista ja ruuhkamaksuja tai tietulleja. Tiemaksukokeiluun varaudutaan jo lähivuosina. Verkkouutiset on aiemmin kertonut tässä, kuinka ympäri Helsinkiä on myös käynnissä hankkeita, joissa autokaistoja ja autojen pysäköintitilaa pyritään leikkaamaan rajusti.

Verkkouutiset kysyi Helsingin valtuustoryhmien kantoja ruuhkamaksuihin ja tietulleihin. Kyselyyn vastasivat keskustan, kokoomuksen, KD:n, Piraattien, PS:n, SDP:n, sinisten, vasemmistoliiton ja vihreiden ryhmäjohtajat.

Ruuhkamaksujen käyttöön ottamista kannattavat varauksetta vain vihreiden ja vasemmistoliiton ryhmät. Kaikkien ryhmien vastaukset löytyvät alta.

Kannatatteko ruuhkamaksuja / tietulleja yksityisautoille?

Terhi Peltokorpi (kesk.)

– Keskustan valtuustoryhmä ei ole ottanut kantaa ruuhkamaksuihin. Ajattelemme, että ruuhkamaksut eivät ole yksi täysin irrallinen asia liikennesuunnittelussa ja -politiikassa, vaan osa isompaa kokonaisuutta. Erilaisia malleja ja niiden vaikutuksia pitää selvittää tarkemmin ennen mahdollista päätöksentekoa. Selvityksessä on tarkasteltava mahdollisten ruuhkamaksujen vaikutuksia kaupunkilaisten liikkumiseen ja elinkeinoelämään.

Risto Rautava (kok.)

– En tässä vaiheessa. Jos koko liikenteen maksujärjestelmä muuttuu valtakunnallisesti, niin sitten asiaa on tarkasteltava uudelleen.

Mika Ebeling (kd.)

– Helsingin joukkoliikennejärjestelmää tulee merkittävästi tehostaa, ruuhkamaksuja ei tarvita, jos joukkoliikenne hoidetaan hyvin.

Petrus Pennanen (pir.)

– Kyllä jos niillä ohjataan liikenne tunneliin maanpäällisen läpiajon sijasta. Ei muuten, autoilijan maksurasite on jo hyvin suuri.

Mika Raatikainen (ps.)

– En todellakaan. Liike-elämän on saatava toimia myös Helsingissä ja jo nyt autoilijoiden verotaakka on aivan kohtuuton. Kannatan pyöräilijöille pakollista liikennevakuutusta – pyöräily on ajettuihin kilometreihin nähden toiseksi vaarallisin liikennemuoto (TM:n artikkeli jokin vuosi sitten).

Eveliina Heinäluoma (sd.)

– Täytyy ratkaista osana laajempaa kokonaisuutta. Toistaiseksi ruuhkamaksuille ei ole nähty tarvetta. Asian selvittämisen yhteydessä kannattaa perehtyä muiden eurooppalaisten pääkaupunkien kokemuksiin maksujen vaikutuksista. Tienkäyttömaksujen kohdalla pitää tarkastella koko liikennejärjestelmän toimivuutta ja viihtyisän kaupunkitilan luomista. Ruuhkamaksuista päättämisen yhteydessä tulee samalla ratkaista mihin rahat käytetään.

Sampo Terho (sin.)

– Ei. Emme todellakaan usko ruuhkamaksuihin, tietulleihin tai muihinkaan rankaisumenetelmiin, vaan käyttäjiä voidaan houkutella joukkoliikenteen pariin tekemällä siitä yksityisautoilua kattavampi ja kilpailukykyisempi. Emme usko pakkoon emmekä keppiin, vaan mieluummin porkkanaan. Yksityisautoilu on kansalaisoikeus, ja yksityisautoilija maksaa autoilustaan muutenkin liikaa.

Anna Vuorjoki (vas.)

– Kyllä. Ruuhkamaksuista saatavilla tuloilla voidaan kehittää joukkoliikennettä ja alentaa joukkoliikennemaksuja.

Otso Kivekäs (vihr.)

– Ruuhkamaksut ovat hyvä keino sujuvoittaa autoliikennettä. Tukholman esimerkki osoittaa, että ruuhkat vähenevät merkittävästi ja erityisesti ne, joiden pitää työnsä puolesta liikkua kaupungissa hyötyvät. Samalla ruuhkamaksut vähentävät päästöjä (koska autoliikenne vähenee hieman, ja koska ruuhkissa seisominen vähenee paljon). Myös helsingissä olisi Tukholman tapaan syytä kokeilla ruuhkamaksuja.