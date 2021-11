Pääkaupungin alta paljastui salainen neuvostokaupunki

Georgian pääkaupungin Tbilisin katujen alla on neuvostoaikainen tunneleiden, pommisuojien ja kammioiden muodostama verkosto, josta monet paikallisetkaan eivät tiedä, kertoo Radio Free Europe.

Pienoiskaupungiksikin luonnehditusta tunnelistosta on hyvin vähän tietoa. Suuren osan niistä uskotaan olleen Neuvostoliiton salaisen poliisin päällikön Lavrenti Berijan rakennuttamia. Berija vastasi kommunistivaltion sisäisestä turvallisuudesta ja toimi NKVD:n johtajana vuodet 1938–1953.

Yhdessä georgialaissyntyisen diktaattori Josef Stalinin kanssa Berija valvoi neuvostoajan julmimpia sortotoimia ja joukkomurhia.

Tunneleita viime kuukaudet valokuvannut David Tabagar kertoo kiinnostuneensa kesällä 2021 huhuista, joiden mukaan pääkaupungissa sijainneen salaisen poliisin päämajan alla olisi vankila. Etsittyään tietoa verkosta ja jalkaisin hän löysi lopulta vankisellien jäännökset entisen poliisiaseman alta. Tunneleista paljastui pommisuojia, joista ei aiemmin ollut olemassa minkäänlaisia kuvia.

Yksi Tabagarin valokuvaamista pommisuojista koostui noin 150 huoneesta. Tagabarin mukaan suoja oli ”kuin pienoiskaupunki kaupungin alla”, joka voitiin sulkea massiivisilla teräsovilla.

– En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa, hän kommentoi.

Tbilisin alla olevat käytävät johtavat tiedettävästi entisestä salaisen poliisin päämajasta kaupungin rautatieasemalle. Spekulaatioiden mukaan tunneleita käytettiin vankien ja ruumiiden kuljettamiseen Stalinin ja Berijan aikana toteutettujen ”puhdistusten” aikana.

Georgia itsenäistyi Venäjän vallankumouksen jälkimainingeissa 1918, mutta vapautta kesti vain vuoteen 1921 asti. Puna-armeija vyöryi tuolloin Georgiaan, miehitti maan ja teki siitä sosialistisen neuvostotasavallan. Georgia itsenäistyi vasta Neuvostoliiton romahtaessa vuonna 1991.

Stunning photos of Tbilisi's Soviet underworld by Georgian photographer David Tabagari. I've been to the city three times and managed to catch only a glimpse of this. Via @RFERL https://t.co/n1tmrUm5kb pic.twitter.com/tMSg5dyhvr

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) October 27, 2021